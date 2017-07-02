若被派上阵亚逸布爹 陈德钦将力战林冠英 北马新闻

报道：张思倩

（槟城2日讯）马华槟州联委会主席拿督陈德钦指如果马华总部要他在下届大选，前往亚逸布爹州选区挑战槟首席部长兼行动党秘书长林冠英，他必全力以赴。

陈德钦也表示，虽然他身为马华槟州主席，但他无法决定自己在哪个选区上阵，一切都得依马华中央决定竞选的选区。

他今日回应林冠英欢迎他于来届大选到亚逸布爹州选区上阵，以带动马华的士气，发文告做出上述回应。他更促请林冠英先顾好希联，同时也强调他本身未曾挑战任何人，别一味对媒体的推测新闻处处如“斗鸡”心眼，到处犹如泼妇骂街的挑战他人。

他重申，身为槟马华主席，也并非一人说了算，他不能自己做决定。他强调马华是以团队为重的政党，一切都以马华中央和总会长拿督斯里廖中莱的决策为主。

记者也向马华探悉，陈德钦上阵大山脚国会议席的几率会比亚逸布爹州议席高。消息说，虽然大山脚国会对马华来说也是一个黑区，但陈德钦在当地耕耘已久，而且也曾任大山脚国会属下巴当拉浪区州议员，当地选民会给陈德钦“友情票”。

党内人士说，陈德钦出任马华槟州主席虽然时间不长，但大家都看到他的魄力，他很积极在尝试扭转选民对马华的印象，还在马华调和路总部设新闻中心。马华内部有指目前还看不出成绩，来届大选，或能验收陈德钦努力的成果。

当然，消息也有说，陈德钦在引领马华团队出阵大选，只要他上阵亚逸布爹州选区，就是给槟马华注下最好的信心剂。明知山有虎，偏向虎山行也并非不可能的事。

火箭马华曾上演王对王

行动党与马华过去也曾上演过王对王的战役。

1982年全国大选，时任马华总会长李三春接受时任行动党秘书长林吉祥挑战，上阵芙蓉国会议员，硬撼拥有“不败神话”之称时任行动党全国主席曾敏兴，上演“王王战”。

当年，李三春以845张多数票打败曾敏兴，出任芙蓉国会议员。在李三春战胜自1969年就雄踞在芙蓉，寻求连任失败的曾敏兴后，为马华创下历史佳绩，带领马华赢得24个国席。

冠英建议再纳阿比丁上阵高渊 曼梳：不惧战

槟州首长林冠英昨日除了表示欢迎陈德钦到亚逸布爹外，也建议巫统槟主席拿督斯里再纳阿比丁上阵高渊国会，对垒公正党槟主席拿督曼梳。曼梳对此接受访问时表示不惧战，公正党已做好准备与任何一名候选人竞选。

他说，公正党一直都在耕耘选区，所以该党已做好准备迎接任何挑战。他还说，如果产生“王对王”之战，这对槟州人民来说是一件好事，选民能通过选票传达他们的意愿。

曼梳也补充，其实，根据他所了解，再纳阿比丁于来届大选上阵的意愿并不强。

胡栋强尊重马华安排

另一方面，民政党槟州副主席胡栋强在接受本报访问有关上述“王对王”之战时，他回应说：“那只是各政党选前的造势。”

无论如何，他表示尊重友党（马华）在来届大选的安排。

询及该党主席邓章耀的动向时，他则笑言，只有邓章耀自己才知道。