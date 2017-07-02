乔治市入遗9周年 名英祠7日开放参观 北马新闻

（槟城2日讯）为配合槟州政府庆乔治市入遗9周年，槟城各姓氏宗祠联委会将于7月7日下午5时至晚上10时，在名英祠前路段（大顺街与义福街）举办“2017年名英祠开放日-先贤来时路”，欢迎公众穿上传统民族服装出席，一起穿越时空回到民初时期！

穿戴传统服装 重温民初时期

宗联委主席张威如周日召开记者会时说，名英祠是于1790年时成立，是槟城最早成立的社团，即义兴公司的遗址，里头珍藏着许多当年先贤前来开拓槟城的实体证明。“为让更多人了解名英祠的历史，该会特别在每年的7月7日举办开放日，让公众人士有机会亲身体验及了解先人的艰苦创业立足之路。”

他感谢各宗祠会馆的热烈响应，大家不辞劳苦，拿出各家的看家本领，向公众介绍即将消失在岁月中，属于槟城人的文化。

他提及，为筹办该项活动，该会属下文化工作队的队员及志工们，在这5个月来都展开紧密的工作。

许凯韵：17宗祠参与设摊

活动总策划许凯韵表示，活动当天将邀请公众参观名英祠，揭开名英祠黑色神秘的面纱，也让公众进一步了解义兴公司及活动宗旨。

主办当局也将大顺街及义福街生活化，打造成为“名英祠的片场”，以中国民国初年的生活场景作为焦点，通过即兴戏剧表演来传达名英祠的由来，以让大众亲身体验当年先贤们平日在打拼之余的生活趣事。

此外，当天也将设有各种传统美食摊格、童年游戏等活动，勾起大家的儿时回忆。另外，也会在街上打造当年的庇能码头，让公众体验扛米的滋味。

她补充，今年共有17个宗祠参与设摊，包括成立于1937年的槟城杂货行，该行今年首次参与活动，当天也将开放参观及带来舞狮、舞龙或击鼓等表演。

现场出席者有槟城各姓氏宗祠联委会署理主席杨清辉、副主席王德钦、林民利、黄润平、理事王群衡、庇能打金行总务司徒子英及槟城杂货行总务黎维雄等。