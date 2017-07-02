【狮城第一家庭纠争】李显扬：公开家庭纠纷 李显龙秘密部长委会所迫 国际新闻

（新加坡2日讯）新加坡已故建国总理李光耀的幼子李显扬解释，他选择公开李家纠纷的原因，“是被李显龙的秘密部长委员会所迫”，并阐明没有意愿将欧思礼路38号拆除后发展成豪华公寓。

牵涉父亲故居去留的纠纷已延烧超过两个星期，李显扬周六晚在个人脸书发表贴文，针对有人影射他以市价的150%价格买下欧思礼路38号后，意图将那里发展成公寓的说法作出反驳。

他说，若保留房子将等同于“践踏”已故建国总理李光耀价值观，将故居发展成豪华“李光耀公寓”亦是如此。“我为房子付出的价钱仅是为确保达成父亲遗愿所付出的代价。”

李显扬指出，除了不确定何时能拆及能否拆除房子，要重新发展还须市区重建局改变土地规划条例及邻居合作，他没有意图这么做。

他在贴文中也说，李光耀本人和他们都意识到政府有权将房子列为受保留建筑，毕竟没有任何人可凌驾于法律之上。“我们只是非常难过显龙会利用职权和公器来保留房子，以达到个人目的，同时还伪装成孝子。”

至于公开家庭纠纷的做法，李显扬表示他和姐姐李玮玲是“被李显龙的秘密部长委员会所迫”。

他说，他和姐姐是“被逼入墙角”的情况下才这么做，这是为了帮父母完成遗愿“最后的办法”，而这是“艰难的决定”。

他也称自己向来避开公众瞩目，对政治没有兴趣，此次通过社交媒体把事情闹大是因为没有其他与新加坡人沟通的渠道。

周一国会复会时，新加坡总理李显龙将就这起争端发表声明。

李玮玲：何晶无权拍摄遗物

李玮玲指出，何晶指示通讯及新闻部的摄影师为李光耀的遗物拍照和做目录，但她认为何晶无权这么做。

李玮玲在贴文中提即，何晶前年请假协助打理李家事务期间待在欧思礼路，并指示通讯及新闻部的摄影师为李光耀的遗物拍照和做目录，之后再收入塑料箱子送往储存，试图重现故居数十年前的样貌。但李玮玲认为何晶无权这么做。

她称，国家文物局之后毫无异议地接收了何晶所给的物品，数量之多足以设立“李光耀博物馆”。可是当文物局为了展览来故居选取具象征意义的家具和物品后，总理公署却指示文物局拒绝这批展品，全因她和李显扬要求展览纳入李光耀遗嘱中一段有关拆除故居的内容。

新加坡新闻及通讯部周六晚回应有关李玮玲最新贴文的媒体询问时说，为建国总理李光耀的个人及公务物品拍照是为了国家档案用途。

指李显龙曾经威胁 列故居为保护古迹

李显扬指兄长李显龙和夫人何晶“私下以强烈的态度反对拆除故居”，李玮玲也称，李显龙曾“生气地威胁”要将李光耀故居列为国家受保护古迹。

李显扬周六在贴文中发表上述看法时说，他和李玮玲力求提醒国人有关父亲的遗愿时，“过程中的每一步都遇到阻力。”

“他（李显龙）不要父亲的遗愿被记得或执行；他希望改写历史，称李光耀‘接受’他住家被保留的做法。显龙已做好准备，利用权力和势力阻挠我们父亲的遗愿，来达成显龙和何晶的个人政治意图。”

李玮玲周六也在个人脸书上称李显龙在律师宣读李光耀的遗嘱后，曾生气地威胁要把欧思礼路38号列为受保护建筑。

根据李显龙之前公开的一份宣誓声明摘要，他和弟弟李显扬在2015年4月12日律师宣读李光耀遗嘱时曾发生争议。

摘要提及，当时李显扬不断坚持要立刻拆除故居，李显龙回应说，李光耀刚过世不久，公共情绪还未平复，这时马上采取行动可能迫使政府立即做出反应，决定把故居列为受保留建筑，而这不符合李光耀遗产和新加坡的利益。后来李显龙夫人何晶介入，问李玮玲是否愿意继续住在欧思路38号，才结束这场争议。