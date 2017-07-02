【我爱槟城 系列（一）】上海妇女爱槟城 人文友善●生活轻松

报道：陈碧珊、周吴静洁、吴师正

摄影：黄嘉倪、受访者提供照片

“我爱槟城”，何止是出自槟城人的口中？一些外国人，就因喜欢槟城的美、纯朴及风土人情，而爱上槟城，离开自己土生土长的国家,选槟城为第二家园落脚。

随着时代发达，无形中生活压力越来越大，人们在追求物资上的享受之余，也向往自由及有品质的生活。马来西亚政府于2002年开始推行“我的第二家园计划（MM2H）”，让符合特定条件的外籍人士，能获得多次入境社交签证下，长期居留在我国。

据资料数据显示，截至去年共有来自124国家的2.9万人参与“马来西亚第二家园计划”，其中以中国人居首，其次为日本，此外亦有来自欧美国家、韩国、香港等的人士。除了大都市地区如吉隆坡、柔佛外，槟城在近年是备受外国人选为第二家园的州属。

上海妇女，爱上槟城。

一开始对槟城并没任何感觉，甚至曾觉得槟城是落后的城市，但在慢慢的了解及认识槟城后，已逐渐爱上这美丽的第二家园。从一开始的陌生，到快速融入槟城生活的48岁中国妇女胡贻清，特别喜欢这里的美食，也喜欢到大马人常去的地方，可是却不爱到游客常去的地方。

在这半年的生活里，胡贻清对我国的教育文化觉得最满意，因此决定在槟城长居下去，直到孩子上大学。槟城对来自上海的胡贻清而言，起初的印象是“一个落后的城市”。她的阿姨说槟城是很一个很好的城市，她不以为意，毕竟她居住的上海，是中国一线大城市。

胡贻清第一次踏足槟城是去年2月，当时她与家人到槟城来探亲及旅游。在这之前，阿姨曾告诉她，槟城是很好的城市，但当时她不这么认为。2016年的8月1日，她尝试来槟城生活，并落脚在新关仔角一带，恰好在住家附近有间国际学校，她先让孩子报名就读该校，虽然只在槟城生活快近一年，但她已渐爱上槟城的生活。

“我到过吉隆坡、浮罗交怡、新山、霹雳外海的九屿岛，但最爱的还是槟城”。她说，本身来到这里并没受过任何排斥，因为遇到及认识的槟城人都很友善，大家都早已把她当成是自己人了。她指这里人与人之间的相处关系相对的简单与友善，所以她在槟城每一天的生活，都过的很轻松快乐。

相比中国上海，槟城的空气来得清新多了，而且槟城的生活节奏与步伐不紧凑，这因此让她在这里的每一天的生活，都过得很充实。“上海的人口很多，不管去到哪里都很拥挤，甚至是去游乐场所都也要排队几小时呢！”

询问槟城哪个地方最让她印象深刻，她表示目前最喜欢的是峇都丁宜，尤其是透过窗外看见的海景，出外吹吹海风，享受在上海那些很难体会到的美丽风景。“在上海很少能看见海景，如今我住的地方，只要打开窗就能看见漂亮的海景了。”

她计划居住在槟城大约10年，直到孩子上大学。今年农历新年，她的家人都过来槟城过年，而其婆婆与公公也决定要到槟城生活。本报是在奥威斯（第二家园）有限公司总裁王敏诗（Jessie Ong）穿针引线下访问胡贻清，分享她在槟城生活的感想。

国际学校名额有限 朋友延迟第二家园计划

胡贻清的中国朋友到槟城游玩后，有萌生参与第二家园计划到槟城居住，但由于国际学校名额有限，他们只能延迟计划。

她居住槟城期间，曾邀请在中国的朋友到槟城游玩，一些朋友也对第二家园计划有兴趣，有意居住以华人居多的槟城，只是碍于国际学校名额无法让孩子连接学业，以致不能断然申请。至于在槟城生活圈子，目前还是以结识许多来自中国的家长为主。她孩子就读的国际学校，每天都会举办不同主题活动，让她与其他家长在每周其中一天，一起到学校做手工与参与活动，家长与学生一起互动，在这里的每一天生活都过的很充实。“虽然槟城路名还有许多我不熟悉，但我已融入槟城生活。”

她并不喜欢到游客常去的地方，反而较喜欢到本地人去的地方。“就像平常人一样，我习惯了早餐吃粿条汤，若几天没吃，我会不习惯。”

让孩子学习想要的 更满意大马教育制度

中国有句话：“不要输在起跑线上”。大马的教育制度与中国的不一样，胡贻清表示中国小孩学业压力都很大，课业需要从放学后做到晚上10时才能完成。“但我认为小孩子处于发育期间需要充足的睡眠时间，这样对他们的发育才会好”。她补充，中国人口多，但资源又少，所以面对的竞争很大，而中国的孩子在幼儿班毕业后，就已学会拼音，因为他们觉得不能输在起跑线上，所以从小就要开始培养小孩子学习琴棋书画等。

她坦诚，不希望她的孩子失去童真，在童年时期被这些东西所压制，所以她让孩子有自由空间，去学习他们想要的课外活动。她曾让孩子上过家庭教育（Homeschool），一班只有大约10名学生，但她认为唯一的的缺点就是没有操场。

“小孩子应该要拥有户外活动，而这里的国际学校恰好符合我的要求，拥有许多活动且是全英文教学。”

在还没来槟城生活时，她与丈夫都担心孩子无法跟得上学业，幸好老师努力教导，再加上孩子努力学习，因此她便放宽了心。虽然这里的教育程度并不深，但很广阔，可以培养孩子的想象力，这是中国学校无法达到的，因为中国课业都只专注放在课本上。

节庆活动气氛浓郁 特别及多元化

或许在槟城人的眼中举办，灯会、庙会、大宝森节等各种节日并不特别，甚至是习以为常的节日与活动，然而在这名来自上海的胡贻清眼中，这些都是特别的节日。

“在还没来到槟城时，我从未接触过这些活动，甚至也没听说过，不过来到这里生活后，我终于体会到这里丰富又多元文化的庆典。”

她举例说，就如她不了解印度的文化与教育，但作为一种学习文化且一年一次的节日，她会亲身去体会及了解大宝森节。她也指出，每逢中国公共假期时她都不敢出门，因为当天会非常塞车，反观在大马交通她觉得很有秩序，并没想象中的严重。

“中国塞车程度，可以严重到民众在马路上溜狗与打羽毛球等，所以只要每逢过节，要么我们选择不出门，或者选择出国旅游。”

对于大马庙会以及灯会的中国文化传承有何不同之处时，她认为大马在这方面做得比中国还要来得更好，尤其是保留姓氏宗祠宗教团体，这其实是一个很好的事情。如今的中国人民，尤其是年轻的一代已不会参与这类活动，多数已忘了这些活动。反而大马这里佳节气氛很浓郁，也有许多节日与活动。

网络慢影响工作 槟城市交通规划应加强

有赞有弹，胡贻清认为有几项问题需要改善，交通问题、公共服务机构办事效率低及网络速度慢。

胡贻清指出，槟城的城市交通规划应加强，比如进入峇都丁宜只能通过山路，若有一天刮大风树倒下挡在路中央，那就会出现严重的塞车情况。她也说，由于家里电源问题，她曾到打电话到国能电源，对方答应在一星期内到其住家检查，然而却没有出现。

另外，她也指，大马网络速度较慢，以致她的丈夫无法正常的工作，因此丈夫需常马中来回两地跑。

与中国大差异 槟城人文精神更浓厚

在中国时，生活重心都是放在家庭上，但来到这里后，胡贻清有更多时间参加各种团体活动，也发现这里与中国的文化有很大差异，而槟城则不同，可感受到浓厚的人文精神。

她表示，每当孩子上学时，她就利用这时间参与公益活动或当义工，协助一些有需要的人士。在中国教育里，他们从小便是无神论者，因为信仰的缺失，他们从小便把钱当做神。此外，上海生活费高物资贵，所以他们为了让生活过得好一点，只好拼命的赚钱。

她举例，在中国让孩子补习英文或报名一个课程，没有一项是低于人民币1万；或画画3个月课程都需要人民币1000，但在槟城报名画画班，一个月只需80令吉。她认为，至少这里都是良心商家，如在中国旅游景点的迪士尼乐园不能自带饮料，一瓶水需消费10令吉，而这里的只需3令吉50仙左右。

她也指出，凡是过年前，在中国的所有东西都会翻几倍，比如洗车平时只需15令吉，但一到过年价格便会调整至50令吉。然而，这里价钱都只调整一些或没调整，比如平常买虾需55令吉，但在过年当天只上涨至70令吉，其余基本都没调整。