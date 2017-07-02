大道凌晨夺命车祸 华乐指挥导师遭撞死 国内新闻

（芙蓉2日讯）在南北大道行驶却突然转换车道，闻名雪隆和森州校园的年轻华乐指挥导师周瀚鹏惨遭撞死。

车祸于今日凌晨12时45分，发生在隆芙南北大道第285.4公里处以南方向，27岁的周瀚鹏在雪州巴生班达马兰新韵乐团连夜训练之后，准备驱车从巴生返回芙蓉，讵料却在上述地点发生意外，英年早逝。

汝来警区主任再迪诺表示，事发时，死者驾驶一辆丰田Unser轿车，行驶在大道第2车道，怎料死者却突然转换到第3车道，导致第3车道上的国产普腾将相轿车煞车不及而撞上Unser轿车。

27岁的周瀚鹏当场惨死，同车的朋友丁益平（26岁，译音）则受伤送院治疗。

再迪诺表示，普腾将相轿车司机吴新强（译音，35岁）也在车祸中受伤，事后被送往森华医疗中心治疗。

据了解，周瀚鹏为芙蓉中华独中毕业生。生前是吉隆坡尊孔独中、巴生滨华独中、芙蓉中华独中及波德申中华独中的华乐团指挥导师。

事发前，周瀚鹏尚在巴生班达马兰新韵乐团连夜训练，准备参加下周六在华总举行的巴生歌乐节，怎料却突然在车祸中丧生，无不教身旁亲友感到震惊。

波德申中华中学校长张永庆接获周瀚鹏逝世的消息后，在脸书发帖哀悼，他指周瀚鹏生前埋首训练，对学生要求严格，从不要求加薪或抱怨工作。

对于周瀚鹏突然逝世，张永庆形容学生痛失了好教练，周母更失去唯一的爱儿，而华乐指挥也失去有理想、有干劲的年轻人。