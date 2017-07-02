林冠英：消费税1MDB冲击 建筑数据显示经济衰退 北马新闻

（槟城2日讯）槟州首席部长林冠英说，工程部数据中显示建筑业之下的各项工程证明马来西亚经济正在衰退，也逐渐冲击槟州。建筑业乃是槟州经济发展的其中一项支柱，也因为实施消费税及1MDB丑闻波及而造成经济衰退。

他说，槟州的数据显示2016年建筑工程相较于2015年少了28项，2015年共有540项工程在执行，2016年只有512项。工程总值亦从2015年的83亿令吉降至去年的82亿令吉。虽然价值上分别不大，但在住宅区及非住宅区的工程项目中显示巨大的减量，仅有政府在福利及基础设施工程中注入的资金在支撑大局。

首长今日发表文告说，住宅区的工程项目在2015年的建筑项目中总值44亿令吉，但在2016年的总额只有29亿令吉，少了15亿令吉或下降了51%。非住宅区的项目数量及数值也同时下降。非住宅区的工程项目在2015年是24亿令吉，一年后的数额是19亿令吉，少了5亿令吉或是下降20%。只有政府在福利设施方面的额外投资把工程数额从2015年的1亿令吉增加到2016年的7亿令吉，提高了6倍。在基础设施方面，工程项目的数额从2015年的14亿令吉增加至2016年的27亿令吉、增加92%的款项挽回局势。

“住宅区及非主宅区衰退的主要原因是因为国家经济不稳定。经济成长急剧下降，对中央政府在财务管理方面的信心及诚信存有疑问，导致私人界在建筑工业方面的投资萎缩。”

他促请中央政府必须要解决1MDB丑闻，撤销消费税让私人界恢复信心才会在建筑业继续投资。