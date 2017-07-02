诉《新海峡时报》及国阵领袖 林冠英：别无选择

（吉隆坡2日讯）槟州首席部长办公室今日发表文告称，槟州首长林冠英在别无选择的情况下，必须起诉如《新海峡时报》及国阵策略通讯局副主任所作出的恶毒恶意谎言，这两方指控林冠英恐吓槟城人，称其若坐牢将会影响州政府所有i-sejahtera的福利政策。

该文告引述《新海峡时报》今日的报导，包括指“国阵要冠英面对控状而不是隐晦地恐吓槟城人”、国阵策略通讯局（BNSC）副主任司徒忠劝诫林冠英低头面对贪污的控状，别想再尝试为此案件“捏造”故事。

它也引述《新海峡时报》的报导指槟城首席部长警告，他被贪污检控让州政府的福利计划搁置，需要援助的槟城人将遭殃。

该文告澄清，林冠英不曾在高渊爪夷的槟行动党开斋节开放门户的演讲中作出上述的言论，因此对于这项诽谤，将会对国阵媒体及国阵策略宣传局副主任采取行动。

“国阵中央政府在毫无根据的情况底下，指控槟州首长贪污，目的是为了掩饰1MDB（一马发展公司）及多名高级官员所涉及金额高达45亿美金的洗黑钱兼盗窃统治案件。

根据美国司法署的消息，有关案件所涉及的45亿美元中，也包括转入我国首相银行户头的7亿310万美元。在这一笔45亿美元的天文数字当中，其中有17亿美元是在美国境内开销花费。”

此外，槟州首席部长办公室也称，林冠英之前也声明他将会在法庭供证卖方并没有从卖房子中获利。国阵政府对林冠英的政治迫害是证据确凿的，因为他除了所面控的贪污案件，竟然也必须被控藐视法庭。