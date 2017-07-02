日新独中环市跑 6千人参赛再创纪录 北马新闻

（大山脚2日讯）日新独中环市跑的参赛人数再破纪录，去年5000多人参与已写下历年来最大阵容，今年则更胜一筹，吸引6000多人登记参赛。

武拉必州议员王国慧说，第一年办环市跑时人数只有不到2500人，仅限校内师生参与，近年，环市跑已俨然变成大山脚大型的跑步活动，本届的筹办经费更是超过15万令吉，希望州政府能给予协助及拨款支持这项健康活动。

她周日在“第六届日新独中环市跑”颁奖礼上也呼吁州内外的华社及家长能为日新国民型中学的教学及行政楼出一份力，该计划尚缺500万令吉，希望各界能给予支持，让华教永续维持下去。

筹建教学及行政楼 日新尚缺500万元

该校校长陈奇杰说，孩子读书和成绩好固然是校方希望看到的，但他也希望学生能够开心地度过中学时光。

他说，本届活动由该校200多位学生群策群力筹备，从这里可以看到学生的领导才华，希望学生除了读书，也能积极参与社会活动，开心度过中学生涯，他勉励学生遇到挫折时，能坚强及勇敢面对挑战。

他希望透过环市跑可培养学生对社区与环境的爱护。

出席者尚有该校董事长高级拿督斯里郑奕南、署理董事长拿督黄维忠、董事会总务拿督杨云贵、副财政拿督郭雅民、董事李添霖、家协主席林书业等。

第六届日新独中环市跑（校外组）

得奖名单

男子公开组—————————————

1）S-Peeshanth、2）林国良、3)洪诗易、4)许国勤、5)陈伦昌。

女子公开组—————————————

1)余佩霓、2)周丽玲、3)张悦悦、4)钟雅甄、5)邱淑晶。

男子青年组—————————————

1)李国顺、2)陈德辉、3)黄玺霖、4)Dhanaraj Sandarjan、5)陈德耀。

女子青年组—————————————

1）骆盈均、2)R.Tanissha、3)江煜锦、4)曾皙媛、5)林佐持。