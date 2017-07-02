副外长：拒联合国代表入境 缅甸或让国际存负面想法 北马新闻

（北海2日讯）缅甸拒绝联合国代表入境，以对罗兴亚人遭军方欺压事件进行调查，我国副外交部长拿督斯里理查马力肯以“非常不幸”来形容这样的局面。

副部长说，在较早前在联合国及国际组织的讨论时，事件受到国际的关注，当时各方还是保持乐观的看法，而最新的消息却显示缅甸外交部发言拒绝联合国代表入境。

他说，缅甸此举或许让国际社会对该起事件存有负面想法，然而他强调这只是他本身的立场及看法。

副外长是在周六晚，在威北甲抛峇底巫统区部，设开斋节门户开放时，回答媒体的询问。

促拉玛沙米理智解决问题

另一方面，副外长再次促请槟州第二副首长拉玛沙米，以理智来解决问题，莫带上个人情绪。

他说，身为一州的第二副首长，是人民的领袖，本应体现领袖风范，以正确方式协助人民解决问题，而不是让事件政治化甚至是导致种族情绪紧张。

提及日前被指不符合清真条例而被勒令关闭的威省工艺学院印裔熟食档小贩哥比。

“如果我是拉玛沙米，当哥比找我寻求协助，我是不会召开记者会，反而会带着他直接与技职专院方面了解事情。”理查说，清真食物的要求早已列明在招标要求中，拉玛沙米应看清楚，更何况5000名学生当中是有超过4200名是穆斯林，业者应看到这个商机。

他表示，再看整个事件，也有其他种族的业者因不符清真条件而被拒绝，并非哥比一个，因此打压情况并不存在。

巫统开斋节门户开放 火箭代表来访受欢迎

副外长兼巫统甲抛峇底区部主席拿督斯里理查马力肯在周六晚，于威北甲抛峇底巫统大厦前设开斋节门户开放，纵然是下雨的天气，依旧吸引了逾万居民踊跃参与。

副外长欣慰看到自敦阿都拉在位以来，这一项传统文化及习俗得以传承，也获得区内民众的热烈响应。

他说，出席者约1万5000人次，这也显示了甲抛峇底国会选区的人民对国阵对巫统的支持，这是一项良好的征兆。

理查马力肯夫妇，以及３位州议员拿督罗斯里、沙立夫及莫哈末再因，以主人家身份招待到来的巫统州际及各区部领袖、国阵成员党领袖、社区团体、地方领袖、政府官员及民众等。在政治以外，大家都是朋友，对于民主行动党一行代表的到访，理查马力肯亦表示非常欢迎，还亲自介绍美食招待。