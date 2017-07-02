经济又有营养价值 鸡蛋构造知多少？ 大城小镇

报道：胡连花

（威南2日讯）你知道蛋壳不是密不透风的吗？一只蛋蛋壳约有7000～1万7000个气孔，蛋黄颜色差异又是什么原因造成？

蛋壳有7000～1万7000个气孔，不过它有一层天然保护膜保护，因此要让鸡蛋的天然保鲜期不受破坏，在没有使用时，不要清洗鸡蛋。

陈荣源：清洗过的鸡蛋很快坏

对鸡蛋拥有丰富认知的蛋鸡农场业者陈荣源接受光华日报访问时说，清洗过的鸡蛋即使贮放在冰箱也会很快坏，因为清洗过程会破坏保护膜，水分及细菌就会渗透蛋内。

无论如何，他强调，在要食用时，鸡蛋是需要先清洗干净的，不然鸡蛋壳表面会有沾到鸡粪，会有细菌。清洗鸡蛋可以用牙刷，不过洗后需要在1星期内煮掉。

他说，在敲开鸡蛋时，如果发现蛋黄黏在白膜，即使这粒蛋没有臭味，它也是坏蛋了。如果将鸡蛋放在车内太久也会因焖热而易坏。

他指出，蛋白中有“浓厚蛋白”和稀薄蛋白。如果发现鸡蛋的蛋白稀了，这是因蛋放太久了而出现蒸发情况。当鸡蛋煮熟后，其气室凹情况少，就代表是粒鸡蛋还很新鲜，如果气室是深凹情况，该鸡蛋已久放了一些日子。

他说，在挑选蛋时，消费者首要是蛋壳清洁度和完整性，要避免破損有裂的鸡蛋，也可轻搖晃鸡蛋，声响大代表空气多，也就是说蛋不新鲜，手握时感到有重量的蛋是新鲜蛋。

蛋黄颜色差异与饲料有关

至于蛋黄颜色差异原因，则与饲料有直接关系。

鸡在喙食饲料时，会选大粒的饲料先吃，所以鸡会先吃较多的玉米。所以，依据这样先后吃饲料的情况下，每只鸡所产出的鸡蛋黄颜色就不同，即使鸡蛋都是来自同一鸡舍。吃多玉米的鸡所产的蛋黄颜色就较鲜红黄，而吃碎饲料的鸡所产的蛋黄颜色就较浅。

蛋黄煮后的颜色是灰绿色，这也就是所说的氧化鸡蛋。新鲜鸡蛋黄的颜色是鲜黄或鲜橙色。主要是现在的饲料，多会添加红萝卜。

至于抗生素泛滥的问题，为了达到禁用抗生素的效果，我国农业部已鼓励农牧业实行，目前大部份的售药公司已开始转向环保药剂开发，这也是配合世界所提倡的步骤。在东南亚，越南已宣布，在2018年全面禁用抗生素，而我国的农业部也会随着执行。

陈荣源：假蛋根本不存在

陈荣源说，鸡蛋是世界上最有营养又经济食物，它富有高品质易消化吸收的蛋白质，及营养丰富的蛋黄，是一种最完美的食物。但蛋的形成、构造及其营养价值，甚至如何挑选蛋，相信很多人都想有更深入的了解吧。

每粒鸡蛋形成前先由卵巢形成蛋黃的前驱物，输卵管依序分泌蛋白、壳膜、蛋壳及角皮层，这些过程约费时24小时。蛋的品质会随蛋鸡的年龄、营养、饲料、季节而有差异。每粒鸡蛋的重量约在30至80克之间。我国一天的鸡蛋产量是4000万粒，美乃滋、饼干、蛋糕等食物都会用到蛋。

陈荣源说，鸡蛋看似是简单的食物，但公众多不了解蛋，甚至还把“坏蛋”当成“假蛋”。他希望公众要了解，虽然有人能够制造出人造蛋，但还未出现有蛋壳的假蛋。

他说，完整的假鸡蛋根本不存在，除了是网络流言，也是有人借“教你制造假鸡蛋”为名义来骗取培训费用。

他表示，2014年2月，美国加州汉普顿溪食品公司，研发出混合12种植物而成的“植物性人造蛋”（Synthetic Eggs）。然而实际上，这种“人造蛋”是成分类似鸡蛋的一种鸡蛋替代品，和“假鸡蛋”是完全不同的概念。”

吃水煮鸡蛋最有营养

陈荣源说，就营养和消化來讲，吃鸡蛋最好是吃水煮鸡蛋。鸡蛋最好是冷水下锅，避免食用有裂痕的鸡蛋。另外，摸过鸡蛋的手不要再摸其它生鮮食物。

“很多人吃鸡蛋都扔掉蛋黄，理由只有一个；胆固醇太高。难道在人们眼中，那能够孕育小鸡生命的蛋黄，就那样的一无可取？”

他解释，事实蛋清（蛋白）中88%水分、钾和比较纯的蛋白质。几乎所有维生素和微量元素，以及胆碱、甜菜碱、叶黄素、omega-3脂肪酸之类保健成分都在蛋黄里。所以，吃鸡蛋而不吃蛋黄，就失去了吃鸡蛋的健康意义。

他表示，据食物学家的分析，在烹煮过程中，蛋黄营养很少会流失，因为鸡蛋黄居于中央，在烹调时和氧气接触较少，并不直接受到高热，故而其中的营养成分得以基本保存。

“另一个近期为科学界所关注的事情，就是食物烹调中形成的“糖化蛋白”产物。这个糖化蛋白，糖尿病患者较熟悉。”

他指出，在新鲜鸡蛋中，糖化蛋白的含量本来非常非常低。经过测定后，鸡蛋在煎炒后，糖化蛋白含量会上升到原来的30倍。如果用蒸/煮的方式烹调，糖化蛋白含量几乎没有增加，和烹调前的生蛋一样。研究发现，凡是加了大量油脂烹调的含蛋白质食物，或者是食材当中蛋白质丰富，又带有大量油脂，然后再经过高温烹调，就容易产生大量的糖化蛋白产物。

“这是因为，在高温下鸡蛋会发生脂肪氧化，而脂肪氧化产物和糖类一样，都含有羰基，能替代糖类和蛋白质发生反应，生成糖化蛋白。”

他说，从脂肪含量和脂肪酸比例来说，自然更是不用或少用烹调油的方法最好。炒鸡蛋会引入大量的omega-6油脂，而蒸煮蛋、水煮荷包蛋、蒸蛋羹则几乎不会增加脂肪含量。

“鸡蛋中的脂肪、胆固醇和蛋白质，没有受到氧化之前，原本对人体并没有明显害处。但是，如果烹调不当，脂肪、胆固醇氧化，生成糖化蛋白产物，对人体健康就可能产生潜在影响。”

天气影响鸡蛋保鲜期

他说，鸡的产蛋期，是在小鸡养了4个月大后，才开始产蛋。然后维持15个月的产蛋期，每只鸡一周可生产5至6粒蛋。鸡蛋的保鲜期限，会因天气、存放的地方、蛋的体型。当中影响最大的是天气。

他也说，在我国，鸡蛋销量在每年的斋戒月会出现不平衡现象，即小蛋多、大蛋少。在此时期，大蛋多被作为糕点用。小蛋过剩是因为友族在这期间的饮食业都停业至少45天。在鸡蛋市场上，友族占了市场需求量的60%，当他们少用时就发生市场蛋过剩情形。