妈祖绕境巡安隆市 3000信众夹道膜拜 国内新闻

（吉隆坡2日讯）“妈祖下南洋，重走海丝路”首站銮驾吉隆坡，中国湄洲妈祖绕境巡安吉隆坡，超过3000信众夹道膜拜。

中国湄洲妈祖灵身昨日銮驾吉隆坡，在结束今早的妈祖祭祀大典后，便展开今次“妈祖下南洋”的重头戏，即妈祖绕境巡安。

妈祖绕境巡安是于9时30分在乐圣岭天后宫展开，在绕境巡安前，雪隆海南会馆特地在12生肖雕塑花园旁进行中国湄洲祖庙妈祖驻跸吉隆坡的纪念碑揭幕仪式，并邀来中国驻马大使馆领事参赞刘东源见证这隆重仪式。

仪式结束后，天后宫响起震耳欲聋的炮竹声，整个绕境巡安也随即正式展开。

绕境巡安队伍是由雪隆海南会馆会长丁才荣带领，由舞狮团打头阵，而整个队伍的最前方是雪隆海南会馆天后宫的妈祖灵身，其次才是中国湄洲妈祖灵身，整个巡安队伍非常浩大。

除了乐圣岭天后宫妈祖灵身和中国湄洲妈祖灵身，来自我国各地妈祖庙的妈祖灵身亦参与这次的绕境巡安，尽管顶着摄氏30度的高温，但仍有逾1000人参与这次的绕境巡安。

妈祖绕境巡安是从乐圣岭天后宫出发，途经乐圣路、敦辛班丹路、十五碑，全长5.3公里。整个绕境巡安过程都受到不少信众和游客的围观，为了确保绕境巡安顺利进行，警方也出动大批交警维持绕境巡安的地点，甚至不惜暂时性封路，让民众也能够一同参与妈祖绕境巡安。

整个绕境巡安历时近2小时，巡安队伍在近中午12时返抵乐圣岭天后宫，中国湄洲妈祖灵身銮驾乐圣岭天后宫后，便驻跸在拜台上。