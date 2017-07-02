历来最大规模七一烟花 维港逾26万人冒雨观赏 国际新闻

（香港2日综合电）近4万枚七一烟花周六晚绽放香港维港，璀璨、壮观，美不胜收，吸引逾26万市民观赏，有市民希望香港未来会更好！烟花以紫荆花、心形笑脸等图案绽放，加上多媒体科技与会展一带的光幕，为市民带来一个别开生面的烟花盛会，烟花绽放时，“好靓呀”、“哗”声响遍维港，现场气氛热烈，即使天气一度不稳，亦无损市民兴奋之情。

维港两岸当日下午起时有细雨，但雨丝亦将夜空洗刷得更清澈，不少市民中午已到尖沙咀文化中心一带占据有利位置，期待历来规模最大的烟花上演。

香港尖沙咀、半山、中区、湾仔及铜锣湾等均是观赏热点，除一家老幼外，不少爱侣、挚友或摄影爱好者亦结伴同赏烟花。尖沙咀文化中心一带是“赏花”胜地，距离汇演开始前8小时，正午已见市民排队等候。

8时开始，当5艘趸船拉开历时23分38秒、近4万枚烟花盛会的幔幕时，欢呼声于人群中此起彼落，之前的狼狈与闷热一扫而空，而观赏者的喜悦亦与维港上空的光芒一般未停过。首幕是出现20次“中国HK”字样烟花，文字与多媒体科技混合，配合会展玻璃幕墙的LED屏幕及金紫荆广场沿岸100束光束灯，虽看出中文字图案需用点想像力，但衬托出首个高潮位。

第2幕72个“红心笑脸”配以“狮子山下”背景音乐，令人边看边回想过去，反思一幕幕香港的狮子山故事，或悟和衷共济难题便可迎刃而解。

到第5幕《携手同行》，天空出现无数色彩艳丽的小蝴蝶、波板糖和气球图，他们也看得兴奋。8幕汇演最后一刻以密集发放的烟花闭幕，哗声、欢呼声不绝，这一晚，香江同喜、同尽兴。