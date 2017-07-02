美国小情侣不舍离别　含泪相拥感动20万网民
国际新闻

2/07/201701:22

小情侣不舍相拥的一幕，感动万千网民。（互联网图片）

小情侣不舍相拥的一幕，感动万千网民。（互联网图片）

“如果他住在加州，我要怎么嫁给他？”小孩子天真无邪，他们的童言童语往往让人又惊又喜。美国一对小情侣早前迎来离别一刻，2人依依不舍相拥的照片上载至社交网，融化近20万名网民的心。

来自路易斯安那州的9岁小情侣梅尔塞（Merce）和米莱尔（Mylee），自2岁在舞蹈班认识，感情一直非常好。梅尔塞的爸爸表示：“我记得他们一直都说自己是对方的男、女朋友。”然而，由于梅尔塞爸爸的工作关系，他们全家不得不搬到加州生活。当米莱尔得知男友要搬家，顿时感到十分伤心，她称：“我的生活结束了，我应该和梅尔塞结婚，如果他住在加州，我要怎么嫁给他？”

到了2人离别的时刻，小情侣道别时深情拥抱，米莱尔忍不住流下眼泪。米莱尔的姊姊把这动人的一幕拍下来，再上载至推特，她写道：“我妹妹的男朋友要搬家了，他们之间不舍的道别，是最令人难过的事了。”

帖子上载短短数天，已吸引近20万人赞好、6万人转发，不少网民都被他们单纯的爱所感动，纷纷祝福他们可早日重聚，“当他们经历连串可爱及可笑的事，在16年后、年届20多岁之时，二人会再次遇上”。

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