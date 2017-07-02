贺节横幅林吉祥头像大引争议 黄祥銮：有人挑拨离间 国内新闻

（新山1日讯）振林山国会选区内出现民主行动党国会领袖兼振林山区国会议员林吉祥人头像比该区土著团结党领袖人头像大的贺节横幅，引起争议，林吉祥特别代表黄祥銮指出，这是有心人挑拨离间的肮脏手段，企图制造“林吉祥控制希联”的假象。

属振林山国席内的努沙再也州议席的区内路旁，出现数幅行动党与土团党恭祝开斋节快乐的横幅，其中林吉祥的头像大于当地土团党基层领袖区部主席纳西尔及副主席沙末，而沙末的人头像也比纳西尔的大。

有关横幅以红底为主，印上国文、爪夷文、淡米尔文及中文的开斋节快乐字眼，并配以两个身穿马来服装的行动党吉祥物乌巴、行动党和团结党党徽。

林吉祥特别代表黄祥銮今日告诉《光华日报》，有关横幅并非由林吉祥办公室职员所挂，而林吉祥的贺节横幅就只有林吉祥一人，没有与其他希望联盟领袖一同出现的横幅。

她说，林吉祥绝对不会“强出头”，是有心人故意制造假象，分化希联盟党和制造恐惧感，让巫裔选民担心万一投票予希联，将受林吉祥所控。

她希望选民不要被横幅内容误导，应以雪亮的眼睛，看穿有心人的手段。

纳西尔和沙末也否认张挂横幅，并已向警方作出投报，同时，也考虑采取法律行动追究。

纳西尔发文告指出，不知出处的贺节横幅，只印有行动党和土团党的党徽，但希联是由行动党、人民公正党、国家诚信党和土团党组成，只放行动党和土团党的党徽，企图破坏4党的共识和合作。

他说，把林吉祥的人头照放大，却把他和沙末的人头照放小，是企图让选民，尤其是巫裔选民，认为两人只是林吉祥的“小弟”，必须听命于林吉祥。

“这些横幅都挂在以马来人为主的地方，可见张挂横幅的人的用意，是企图以狭窄的种族主义眼光，让巫裔选民害怕投票给希联。”