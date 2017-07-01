RR车牌竞标火热 需至少一个月完成名单 北马新闻

（加央1日讯）玻璃市陆路交通局（交通工具执照组）副主任沙菲兹说，玻州同双字母车牌“RR”的竞标，大约需要一至两个月时间公布夺标名单。

他说，当RM车牌时，竞标委员会都需要两个月时间来处理申请文件，因此相信RR车牌也需要至少一个月的时间完成处理。

询及有任何高官或特别重要人士参与竞标玻璃市车牌RR，沙菲兹回应，当局目前未接获总部的相关资料。

沙菲兹说，RR车牌已从6月5日开始，开放让全国公众竞标，至6月19日；接受竞标或注册的号码为“RR2”至“RR9999”。

他说，RR车牌分为3组别，最贵的1至10黄金号码及最低1万令吉起跳；热门号码即2000令吉最底价出售；而特选号码的开价，则定在300令吉。

“RM”带动玻车牌销售

“RM”车牌带动玻璃市车牌销售，原本每个字母需2至3年才能售罄，如今，陆路交通局单在2015年便一口气推出两个字母，即“RM”和“RN”车牌，接着16年至17年期间再推出RP及RQ。

这显示玻璃市州两个字母的车牌，渐渐受到全国关注。

4个R系列车牌，即RM至RQ，取得1450万令吉的收入。

而今年6月再推出的“RR”同双字母车牌，由于特别，预计能突破RM的纪录。

于2015年2月25日至3月10日推出的RM车牌，超过6000人参与竞标，其中1507人标得，为当局取得710万令吉收入，而当中RM车牌“RM8”以29万7000令吉高价标出，两者创下玻州车牌竞标收入最高，也是最多人竞标的玻州车牌。

因此，究竟RR是否能突破RM纪录，让人拭目以待。