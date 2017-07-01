廖中莱：接收槟渡轮运作 国家基建开始试跑 国内新闻

（八打灵再也1日讯）交通部长拿督斯里廖中莱说，国家基建有限公司（Prasarana）已在今日开始试跑，接收槟城渡轮的运作，日后也将会正式签约，完成接管工作。

至于试跑期限，他透露，交通部还未设定期限，但会给予国家基建公司足够的时间重新研究渡轮的时间表和运作，以提升渡轮的服务品质。

他相信，国家基建有限公司能更妥善的管理槟城渡轮，提供更好的服务于北海及槟城的民众。

他也是马华总会长，他今日为马来亚大学《红楼梦》资料中心主持开幕后，受媒体访问时如是指出。

询及有关高科技军用雷达在新山转运途中被指神秘消失的“乌龙”疏忽事件，交通部是否要提高港口的标准作业程序，避免疏忽再次发生，廖中莱指出，交通部会一直以来都会不时更新港口的服务，以符合国际标准。

他说，我国身为一带一路的沿线国家，港口的发展极为重要，况且我国的港口是需要与中国的港口合作，因此本地港口发展绝对不会落后。

他强调，该部已经针对上述乌龙事件，指示柔佛丹绒柏勒巴斯港口当局彻查，若港口的标准作业程序拥有一些缺陷，交通部必定会立即改善。