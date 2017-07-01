外劳躲匿避开取缔 146人被扣留 国内新闻

（新山1日讯）临时外劳卡（E卡）申请截止，柔州移民局今日在淡杯工业区展开取缔非法外劳行动，检查当地一家塑料模具厂的428名外劳，共扣留146名非法外劳。有些外劳早在执法人员到来取缔前，迅速遁逃，四处躲匿。

柔州移民局局长拿督罗海兹说，在这次取缔行动中，当局共出动70名执法人员，分三批针对该间塑料模具厂的三家分厂展开取缔行动。

他说，据情报，有些外劳已经在当局执法人员到来取缔前，逃跑及躲藏起来，当局将会严密监控及寻找这批外劳下落。

“被扣留的外劳以孟加拉及尼泊尔外劳居多，其中129名外劳被发现逾期逗留，另5名则发现完全没有护照、临时外劳卡或是工作准证等合法证件，另有12名则抵触其他法令。”

临时外劳卡申请期限截止，柔州移民局今日在新山淡杯工业区展开取缔非法外劳行动，罗海兹随后召开新闻发布会，公布检举成果。

他说，这批逾期逗留的129名外劳中，有部分早在5月就逾期，有关雇主以申请程序尚在进行为由要求当局宽容处理。“今日被扣留的非法外劳将被带返位于实达热带花园的柔州移民局总部，并在《1959/63年移民局法令》下被调查。”

他强调，当局已经给予足够的时间让雇主进行申请，而且一旦发现有关外劳抵触法令，不仅对付外劳，有关雇主也将被对付。