就Mejar Huan Penang脸书贴文 王宇航报案促查 北马新闻

（槟城1日讯）槟州社青团宣传秘书王宇航直言，“Mejar Huan Penang”脸书用户于近日所上载的“行动党指美国可使用军队而非诉讼推倒政府”贴文并非属实且触犯刑事法，因此他特此向警方报案。

王宇航于今早在多名该团成员陪同下，前往百大年路警局报案后召开记者会上表示，该脸书用户相信为爱国党副主席范清渊所有，对方是于6月29日上载上述贴文。

他指出，该贴文中指行动党总秘书林冠英在一场记者会中提及，行动党指美国可使用军队推倒政府的言论。

“不过根据该场记者会的录影显示，林冠英（行动党总秘书）并未发表上述言论，而林冠英主要是谈及巫统与伊斯兰党指控美国司法部尝试推倒政府。”

王宇航解释，林冠英是说“如果美国真的有意推倒我国政府大可使用军队，而非透过司法部提出诉讼，所以这足以证明美国司法部并非有如巫统所说那样有意推倒政府。”

因此，王宇航认为，范清渊的贴文是尝试扭曲林冠英的言论，而范氏也针对林冠英的言论报案，但由于范氏的言论并非属实，所以此报案内容也是作假。

他认为，范氏报假案是为混淆人民，以及引起人民对行动党憎恨，这是非常严重且带有刑事成分的指控，为此他促警方展开调查。

今日陪同报案者，包括槟州社青团州委瑟丽娜及团员李俊杰等人。