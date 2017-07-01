美生物科技公司士古来设厂 料后年运作带来就业机会 中南马新闻

（新山1日讯）来自美国的生物科技公司Verdezyne Inc，将在士古来设立全球首座生物基化学制造厂，预料在2019年投入运作后将制造400个就业机会，并为我国在迈入2020年高收入国作出贡献。

Verdezyne Inc是与森那美公司合资，设立棕油提炼厂，该厂是把油棕原油提炼成十二烷二酸，以替代石油化学制成品。

十二烷二酸被广泛使用来制作如汽车零件、牙刷毛、化妆品和香水等。

柔州务大臣拿督斯里莫哈末卡立今日出席巴西古当国会议员拿督诺玛拉开斋节开放门户活动后说，柔州政府在生物科技发展上已有一套计划，盼生物经济领域也为柔州经济带来成长。

他说，柔州政府把有关领域的拓展交由柔佛生物科技与生物多元机构负责。

柔大臣：专注生物工业医学农业

他也说，在生物科技这个领域上，柔州政府将专注在3个重点，包括生物工业、生物医学和生物农业。他指出，尽管生物基化学制造中心设立在士古来，不过，基于需要土地种植，以提供植物原料来源，此领域是涵盖整个柔州。

至于人力方面，卡立指出，州政府将提供培训课程，把人力供应给有关领域。

他说，他将会在本月30日，为有关棕油提炼厂主持动土礼，届时将会发表详细内容。

另一方面，马来西亚生物经济发展机构副主席再纳阿兹曼于上月26日至30日，在哈萨克斯坦举办的“Astana Expo 2017”上说，该提炼厂在动土礼后，首阶段工程预料需要18至24个月竣工。

“首阶段的工程将制造400个就业机会，而制成品将出口至美国。”

他说，该厂每年可使用本地种植的棕油，提炼1万公吨的十二烷二酸。