“中化中学百家舞墨迎校庆” 105名书画家齐聚挥毫 中南马新闻

彭庆勤挥毫写下活动主题：中化百家舞墨迎校庆。

12名国内著名书画家挥毫完成作品后与嘉宾合影。

（麻坡1日讯）中化中学105周年校庆系列活动之一“中化百家舞墨迎校庆”掀开序幕，105名国内外书画家集体挥毫，校园充满墨香。

该活动今天在该校礼堂举行，先由来自甲州的年轻书画家彭庆勤为活动主题挥毫。在12名著名书画家代表上台挥毫暖场后，场内105名来自新加坡、新山、古来、居銮、麻坡、森美兰及马六甲等地的书画家集体登场挥毫。

该校校长彭进财说，为弘扬中华民族文化，传承书画艺术和促进艺术家和书画爱好者交流，该校举办这场麻坡难得一见的文化盛会。

彭进财：扮演继承中华文化角色

他认为，继承中华文化是该校身为独中所应扮演的角色，他梦想该校能拥有自己的美术馆。

张宝德：提升精神层次真善美

筹委会主席兼董事会署理主席张宝德说，中国书画艺术不仅提升人们生活品质与鉴赏能力，更提升了精神层次的真善美。举办该活动，一是配合该校校庆，二是配合华文独中传承与发扬中华文化的使命，为推动该区域文化活动尽一份绵力。

他相信，该校在麻坡民众及各界人士支持爱护下，定可实现“科技文艺校园，共筑人文麻坡”理念，让麻坡文化城光辉再现。

出席者包括该校董事长林明才。