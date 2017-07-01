狮城勿洛水池路双尸案 女嫌犯印尼落网 国际新闻

（新加坡1日讯）印尼国家警察总局发言人对媒体透露，涉及勿洛水池路双尸案的印尼籍女佣疑谋财害命，目前在抢劫和谋杀两罪名下于当地被捕，印尼干探预计下周亲自赴新展开调查！

勿洛水池路第717座组屋于上个月21日发生双尸谋杀案，老夫妻谢任方（79岁）和陈雪华（78岁）被发现卧尸家中，41岁印尼籍女佣卡萨娜逃亡近一周，本周二晚上在苏门答腊岛占碑省被捕。

印尼国家警察总局发言人瓦西斯托（Setyo Wasisto）监察长周六早上接受媒体专访时透露，女佣是以涉及抢劫和谋杀两条罪名被捕，案件目前已经交由雅加达的刑事侦查局调查。

女佣落网时被搜出一台笔记型电脑、一个电脑键盘、5只手表、3台手机、一枚戒指、一个玉镯、一条金项链、3个手提包以及总值约256新元(约800令吉)的新元、令吉、印尼盾、汶莱币、缅甸元、加拿大元、美元和人民币等各国钱币。

一般相信，女佣可能早有预谋要劫财，但她是否计划夺命，目前还有待调查。当中，谋杀罪在印尼跟本地一样，若罪成可被判最高刑期20年，或可被判死刑。

瓦西斯托指出，当地的刑事侦查局人员预计将在下周一(10日)或周二(11日)亲自飞往新加坡，重新展开调查。

据悉，他们除了研究此间警方已经搜集的证据，也可能重回命案现场搜证，甚至可能必须重录证人口供。

瓦西斯托透露，警方必须在20天内完成第一轮调查工作，不过之后可以申请延扣，调查工作预计在两个月内完成，再将案件转交给总检察署，决定是否以及如何提控。

本计划回老家 途中突改计划

女佣原本计划飞回老家过节，不知何故藏身于偏僻小镇。

之前揭露，女佣在上周三中午左右从新加坡搭乘渡轮逃往峇淡岛，转搭快艇来到300公里以外的占碑省，再从市区乘车近3小时来到她落网的小镇西丹戎贾邦，而她向酒店女老板透露，计划跟朋友飞往爪哇。

周一是开斋节，瓦西斯托透露，女佣相信是筹划着要飞往爪哇、距离雅加达40公里以外的家乡过年，不过不知她途经占碑省，为何突选择躲在这个小镇上。

女佣联络某人 警欲寻人助查

目前相信女佣是独自犯案，当地警方正在追查她落网前与谁通话。

瓦西斯托透露，据当地警方掌握的线索以及向新加坡警方了解的情况，女佣相信是独自行事，但他们仍会继续追查是否有其他人涉案。

根据败露女佣行踪的通话内容，相信女佣曾向他人透露自己的所作所为。

瓦西斯托透露，当地警方必定会查出此人身份，找出这个人协助调查。

司法原则约束 嫌犯印尼受审

瓦西斯托今早再证实涉及此案的女佣不会送回新加坡。

他之前提到，根据印尼当地的司法原则“Personaliteit”，任何印尼公民若在国外犯罪后在印尼被捕，罪行将经由印尼当局审理，而不是送回事发管辖地。

印尼当地律师杨敏毅告诉此间媒体，这个原则通常可以被引渡条约推翻，新印两国身为亚细安成员国所签署的法律互援协定（Mutual Legal Assistance Treaty，MLA）也允许协商，上述原则可以破例。

不过，瓦西斯托今早向此间媒体重申，以这次案件而言，涉案女佣绝对不会送回新加坡受审，但他指出，新印两国向来都密切合作打击罪案和反恐，期待未来能有更多合作。

警线人助破案 跟踪查落脚处

女佣匿藏地点属高警戒区，举报居民原来是当地警方线人，无意间听见女佣的可疑通话后，暗中跟踪，协助警方破案。

瓦西斯托透露，印尼各地都有警方线人，协助的范围从车辆窃案至恐怖活动，占碑省上个月初就有3人因涉嫌恐怖活动被捕，这个地区属于高警戒区，警方和线民都特别机警。

此间媒体曾报道，女佣行踪败露是因一通电话，她当时说：“他们的情况怎么样？如果他们死了，我不知道该怎么办，我只想住在宗教学校，在那里忏悔。”

瓦西斯托透露，线人上周六在网吧听见这段对话，起了疑心，立即通报当地警方并且暗自跟踪，最后查出女佣的落脚处。

“她在小镇是个生面孔。他们跟酒店查出她的身份，也跟网吧查询她的浏览记录，进行核对后得知她涉案，将她逮捕。”