李玮玲再公开旧电邮 证明先父拆故居意愿 国际新闻

（新加坡1日讯）为证明父亲生前对拆除欧思礼路38号房子的意愿非常强烈，建国总理李光耀的女儿李玮玲周五再度公开一封旧电邮，将政府首席公共沟通司长贾纳达斯蒂凡扯进这起持续延烧的争端中。

《联合早报》报道，李玮玲昨早在个人脸书发布电邮截图，揭露贾纳达斯蒂凡（Janadas Devan）曾在2011年7月与时任内阁资政的李光耀见面，并且在会议后发了封电邮给她。

贾纳达斯在电邮中提到李光耀“显然希望故居在他逝世后能拆除”，而他自己也认为应该照李光耀的意思这么做。

电邮中说：“如果连他的个人意愿我们都要否决，那思想也太狭隘了。当然，我认为他不应该有这样的想法，但如果不按照他的意思去做，我会觉得过意不去。”

贾纳达斯指新贴文内容具误导性不像李玮玲风格。

不过，由于贾纳达斯当时未担任公共沟通司长，而是《海峡时报》的副总编辑，并且是与同报记者针对欧思礼路38号房子的一本书籍找李光耀进行讨论，他随即留言回应，指李玮玲的贴文内容具误导性，如同“通俗小报的作风”，不像她一般的写作。

李玮玲曾定期为《海峡时报》撰写专栏文章，当时贾纳达斯经常帮她改稿。

贾纳达斯指出，尽管李光耀与报章编辑团队会面时，非常明确地说过希望拆除房子，而毫无疑问地，李光耀一向的意愿也是如此，但在2011年至2012年间，李家针对如何处置欧思礼路房子所传达的信息一直变换，包括李玮玲的意愿也不明确。

他认为，这显示当时李家其实未有定案，而他在2012年7月离开《海峡时报》后，不再参与书籍的筹划。

贾纳达斯对李玮玲说：“我个人的想法并没有改变，我认为一旦你不住在房子里，而这也许是20或30年后，我们就应该按李先生的意思，拆除欧思礼路38号。但与此同时我也想要说，我和许多新加坡人一样，无法理解你和弟弟显扬为何要将我们所有人卷进你们的家庭纠纷中。”