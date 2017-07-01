林冠英欢迎陈德钦 上阵亚逸布爹对决 北马新闻

（威南1日讯）槟州首席部长兼民主行动党秘书长林冠英欢迎马华槟州联委会主席拿督陈德钦，来届大选到亚逸布爹州选区挑战他！

同时，他也挑战槟州巫统主席拿督斯里再那阿比汀，与公正党槟州主席拿督曼梳，来另一场“王对王”的对决，再战威南高渊国会选区。

林冠英今日中午出席槟州行动党在威南爪夷多元用途礼堂举行的开斋节餐会上致词时，针对陈德钦或破釜沉舟，硬撼林冠英以提高槟州马华士气的报导，如此回应。

他说，既然马华槟州主席想与他来场“王对王”对决，那么他也挑战槟州巫统主席再那阿比汀再次与公正党槟州主席曼梳，再到威南高渊国会选区一较高下。

曹观友：冀希联团结抗衡国阵

槟州行动党主席曹观友说，该党这51年来战绩起起落落，行动党非常珍惜与该党风雨同济的党元老及同志们，希望希联各党团结一致，来届大选抗衡国阵。

行动党国会领袖林吉祥较后在记者会上表示，国家各方面一直在倒退，来届大选将是非常重要的，决定着国家的未来，远远超越各政党的胜负。

爪夷区州议员孙意志表示，行动党是超越种族的政党，所办的活动或执行的政策，也是不分种族的。

槟州行动党副主席兼第二副首席部长拉玛沙米、行政议员佳日星、升旗山国会议员再里尔及国家文学家沙末益也在会上致词。

7744张多数票

2013年大选，林冠英在亚逸布爹获得9626张，得票率高达82.5%。其对手国阵候选人得票1882 张，多数票7744张。