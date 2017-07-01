总监：多因素致隆机场人潮 非移民官员效率不足 国内新闻

（吉隆坡1日讯）开斋节期间出国人数剧增，以致吉隆坡国际机场离境关卡出现阻塞，移民局已向机场有限公司及各造提出建议，以解决佳节时面对的窘境，以免再令人民怨声载道。

在刚结束的开斋节期间，从吉隆坡国际机场搭机出国的人民，塞在移民局关卡，不免质疑移民官员的效率。

不过，移民局总监拿督斯里慕斯达化辩护说，这与机场移民官员的效率无关，反之是多种因素造成，包括自动闸数量有限与一些人受禁出境。

他说，由于一些人被列入马来西亚高等教育贷款（PTPTN）、国内税收局及破产局的出境黑名单，以致人龙恶化。

他认为，要解决人潮过量问题，解决方案包括设立更多自动闸，省却人手不足问题。

他是受英文报《新海峡时报》询问有关隆国际机场离境关卡出现人潮时，这么指出。

他透露，移民局已就此问题与马机场公司及自动闸供应商讨论。

慕斯达化重申，此次客流拥挤问题，与机场移民官员人员的效率无关，反之如同大道出现高车流量，以致交通严重阻塞。

“我们也与高教贷款机构达致协议，以便在机场设立服务柜台协助列入被禁出境黑名单的借贷者。我们也会与税收局及破产局作出相同协议。”

他说，当机场出现人潮高峰期时，该局派出128名人员在46个离境柜台处及40个入境柜台服务，尽量将人潮等候时间减至30分钟。