王赛之：通过人民连线计划 吉马华沿户访问解决民瘼 北马新闻

（亚罗士打1日讯）马华全国妇女组主席拿督王赛之表示，马华吉打州将会通过“人民连线计划”（JR Plus）在州内进行选民沿户访问，以了解民生问题，从而寻求解决方案。

她说，吉打州是第8个进行此计划州属，即日起将展开为期一个月的沿户访问工作。

“这计划主要是为大选备战工作，听取民意以了解民生问题，从而争取华裔选民对于国阵政府支持率。”

她是于周六出席由马华中央妇女组主办、马华吉打州3机构与马华玻州3机构所联办“人民连线计划”（JR Plus）汇报及培训开幕后，在记者会上如此表示。

也是首相署顾问王赛之也呼吁，全国人民借此向沿户访问团队，表达其心声，以便达到上情下达。

王赛之补充，根据2016年12月31日的数据，吉州共有16万315名华裔选民，男性选民占50.53%及女性选民占49.47%，而马华责任主要注重于华裔选民问题。

李志亮：矢赢回米都巴东色海国席

马华副总会长兼财政部副部长拿督李志亮指出，在过去505全国大选中，吉州是国阵在全国表现最好的一州，在吉州多个国会及州议会选区收复308大选的失地，成功重夺州政权。

“但在505大选，马华却输了亚罗士打选区，所以必须要赢回这个国会选区以及巴东色海国会选区，也把赢取所有参选州议席列为下届大选的目标。”

出席者有马华吉打州署理主席拿督吴进强局绅、拿督梁荣光、副主席蔡通易、秘书拿督黄荣贤、妇女组主席陈燕珠局绅、青年团团长陈志雄、马华玻州署理主席郑再安、秘书林泊森、马华玻州妇女组秘书庄淑雰、马华玻州青年团团长章慕沙等。