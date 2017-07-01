槟岛划一停车收费开跑 有些地区旧告示牌未拆 北马新闻

槟岛停车收费已划一，就算是周六，车主也必须放置停车固本。

邱善佑路原有告示牌仍未拆。

原本红色的告示牌，已贴上“黄色”告示。

在市厅290条道路征收停车费名单内的美丹昂沙那第4条路停车位，或被征收停车费，但尚未有定案。

（槟城1日讯）槟岛市政厅于本月开始划一停车收费，一些地方就算出现2种不同颜色的告示牌，民众都必须以市政厅所贴上的“黄色”贴纸告示牌为准，据新制度缴付停车费，违规者将会接罚单。踏入7月，槟岛停车收费划一，原本的红色或绿色告示牌，已被贴上“黄色”贴纸。民众必须根据最新的收费准绳，不得违规。槟岛停车收费告示牌分别从原本的红色或绿色，换成“黄色”，收费新制度划一，不再分时段、地区或公共假期，除了周日外，每天早上8时开始收费直到下午6时。市政厅主要调整的是收费时间，计费依旧，即每半小时40仙。

本报记者在落实新收费制度的第一天走访多区，特别是乔治市古迹区，多数原本红色或绿色告示牌已“转黄”，市厅职员已贴上最新（黄色）贴纸告示民众新收费。

惟，还有一些地区尚未拆除旧告示牌，如在邱善佑路，（槟警察总部对面），位于乐台居入口处那段路出现2种告示牌。虽然市政厅已在原有告示牌贴上“黄色”贴纸，但还有红色告示牌还没拆除。

黄顺祥：可通知市厅拆除

槟岛市议员黄顺祥接受本报访问时说，市厅职员于上月中就在槟岛各区停车告示牌贴上黄色贴纸，告知民众从本月开始落实停车收费新制度。他相信或许还有一些地区的原有告示牌未拆除，因此呼吁民众与市厅合作，有发现旧告示牌还在，可以通知市厅去拆除。

他提及，市厅已召开多次记者会对外公布停车收费新制度，所以相信民众都已相当清楚，一些地方就算出现2种不同颜色的告示牌，民众都必须根据新制度缴费，违规者将被开罚单，不得通融。

他也解释，由于市厅职员是晚上才开工，到原有的告示牌贴上“黄色”贴纸，为此可能出现一些小疏忽。惟，接下来的2个月，将撤换897个告示牌，红色与绿色告示牌将正式进入历史，由“黄色”取代。

杨顺兴：不赞同民宅区收费 可仿效外国限时泊车

（槟城1日讯）近30年来亚依淡新市镇（发林一带）的民宅区及商业区停车位未曾被征收停车费，除了有居民代表率先反对该区被列入槟岛市政厅将宪报290条道路征收停车费名单内，行动党垄尾区州议员杨顺兴也为民请命，表明不赞同市厅在民宅区征收停车费。

杨顺兴表示将向新任槟岛市长麦姆娜反映，以便其选区的民宅区不被征收停车费。较早前，发林斯里爱多丽睦邻计划（KRT SRI IVORI）主席胡启贤，通过市厅电子投诉（E-Aduan MBPP）官网希望槟岛市长收回成命，不要将当地中廉价屋区冷格昂沙那路，列入宪报290条路的名单内。

杨顺兴接受本报电访时说，日前他已向市厅财务管理常务委员会交替主席黄顺祥谈起上述事件，后者指将听取意见做考量。对于槟岛市长拿督巴达雅宣布，市厅在宪报290条道路后，将从商业区开始先征收停车费的措施，他并没反对，毕竟商区有商业利益考量，但民宅区就不同而论。

“不过，我认为，市厅应着手改善停车系统，因为单在商业区实施征收停车费制度，并不能一劳永逸解决一些民众或商家霸占停车位的问题。”

杨顺兴建议市厅仿效外国如澳洲实施的限时泊车措施，那公众到商区一带停车时，也不会将车停得太久而霸占车位。他举例一些商区，市厅可限定泊车时间为30分钟或1小时，一旦有了限时泊车措施，停车位流动量就会较大，其他民众也有机会停车。

其实这项措施建议，他在早前召开的州议会上曾提出。他会再次把这措施，建议给新任市长，希望市厅能研究其可行性。

刘敬亿：五条路组屋区路段没受影响

行动党彭加兰哥打区州议员刘敬亿说，五条路组屋区路段并没被列入市厅将宪报290条道路征收停车费名单内，该区没受影响。

他说，其选区有被列入该名单的路段是五条路（Lebuh Macallum）， 而这路段是在商区。他指出，市厅过去都有在商区征收停车费，因此没有所谓反对或支持。人口密集的五条路组屋区面对停车位问题，数年前他为了协助当地居民缓和欠缺停车位问题，通过市厅在该区划出停车位。有关停车位约有近百个，目前为止是免费停泊。

“当时我争取在该区划出停车位，是因为早前有居民因为停泊于没车位的该处，而频频接获警方发出的罚单。”

胡启贤：免加重居民负担 盼别征收发林一带停车费

胡启贤指，多年来亚依淡新市镇（发林一带）民宅区或商业区停车位不曾被征收停车费，希望市厅能考量当地严缺停车位问题，让当地维持现状，别向居民征收停车费。

他认为市厅即使在商业区征收停车费也不能解决民众霸占停车位问题，因为若有关人士负担得起停车费，问题同样存在。他提及，在市厅将宪报290条道路征收停车费名单内的该区美丹昂沙那第4条路，附近都是廉价组屋，并以居民为多，冀望市厅能考量这点别征收停车费，避免加重居民的经济负担。

他也指，从天德园至亚依淡新市镇约有15万个高楼单位，当地多年来一直都面对严缺停车位的问题，因此若市厅在该区商业区征收停车费，将为居民带来麻烦。无论如何，胡启贤对于市长指市厅需再了解民意，以及探讨后才决定是否收费而感到满意。

此外，他表示日前通过市厅电子投诉官网提出诉求及投诉后，市厅官员已发讯息回复他，指当局尚处理及调查其投诉意见。

崔富章：前往视察及上网查询 美丹昂沙那第5条路不存在

发林金三角人民社警署理主席崔富章说，根据他日前前往美丹昂沙那路视察，在市厅290条道路名单中的美丹昂沙那第5条路并不存在。

他除了前往查巡外，也上网查询，该区并没有这条路。他也指出，特别是美丹昂沙那路第4条路附近都是廉价组屋，希望市厅能基于当地有廉价组屋及住宅，别征收停车费。