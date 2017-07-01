优良服务 营业格局放大 老招牌转型打人情牌贴近街坊 大城小镇

在做生意当儿，也不忘与客人聊上几句，这是一般霸级市场及连锁超市中无法看见的景象。

位于文冬的全记购物市有限公司，相对旧时的传统杂货店，目前已扩增至4间店面的格局，已有超级市场的规模。

从入货到出货，黄永进都会与店员一同分担，并非一副高高在上的样子。

排列整齐的货物，都按着不同类别进行分类，一改旧时传统杂货的格局。

（怡保讯）杂货店一直以来以其投资小、见效快、回报高的特点，成为旧时许多南下华侨在做生意的首选方式，然而，随着时代的发展，面对各种霸级市场、连锁超市、购物商场的林立，以及消费税去年开始实施，杂货店经营已显得后劲不足。

当传统杂货店模式遭遇重重困境，有人选择安于现状、有人则选择结业，更有人意识到转型已是大势所趋，踏上杂货店转型之路。

位于文冬的全记购物市有限公司，便是一家由传统杂货店做起，到如今已扩增至4间店面，有如超级市场规模的中小型企业，除了门市生意以外，也负责批发一些杂货。

谈及“全记”一路走来的足迹，该店东主黄永进（41岁）表示，“全记”至今已有逾67年的历史，早在马来西亚独立以前，其祖父黄国全就创立了全记杂货这一老招牌，当时马来西亚还处在英国殖民期，当时的英殖民政府为了阻止郊区的华人与森林中的马来亚共产党游击队接触，便将原本散居在郊外华人集中起来，而祖父就因此迁至当时的文冬新村。

他透露，如今这家店面并非全记旧时的店面，当时祖父在位于文冬巴刹旁开了一家小型杂货店，以供应新村内居民每日日常用品，后来由于父亲黄振业在国外求学，位于文冬巴刹旁的店铺就交由叔叔接手，直到父亲国外回来后，才在如今此处接管这家“全记”，而他是在2000年才正式接手这家族生意。

黄永进：发挥“人情”优势

黄永进表示，杂货行业是一门靠赚取差价的行业，所获得盈利虽然是不多，目前也正面对许多挑战，但他始终还是正面地面对这一些问题，认为杂货行一路以来走过了那么多个年头，是不会那么容易被淘汰的，相信这一行的前景依旧是光明的。

对于目前市场上出现许多霸级市场、连锁超市的抢滩，导致杂货行这一行业岌岌可危，他表示，虽然生意多多少少是会受到影响，但杂货店也有着许多优势可以发挥，比如所谓的“人情”。

他说，虽然市面上霸级市场所卖的货品不止种类繁多，而且有的价格更便宜，但其实各杂货商可以在服务上与这些霸级市场一较长短，单单一味的减低价钱与之对抗，只会导致自己的内伤。

他指出，在价格上，杂货店是比不过这些霸级市场及大型连锁店的，原因在于杂货店获得的批发价较高，碰着这些霸级市场进行大促销时，有时售价甚至比他们来货更低。

他说，即是如此，又何必在别人的长处上与人一较长短？杂货行业应该往自己本身有着的强项发展，才可与他人抗衡，比如杂货行的人情牌。

地理位置占优势 更接近客人生活

黄永进认为，杂货行在地理位置上，会比霸级市场等更具有优势，原因杂货行更接近人们的生活，除了进行买卖上的交易，也会与客人“打打牙骹”，通过长期的接触，杂货行与客源也有着一种难舍的情怀，这份人情往往就高于利益上的接触。

他以“全记”为例，指其货源除了供应给当地居民以外，也会批发给各饮食业包括茶室等，除了买卖货物，他们的服务也包括送货服务，即使对方亲自到店内购买，他们也会亲切把货物送上对方的交通工具，这一些贴切的服务是无法在霸级市场上获得的。

“就我而言，虽然无法保证价格比外面便宜，但我可以保证，不管什么时候，顾客都可在此以一个舒服价钱，购买到他们想要的物品。”

除了给予优良的服务以外，杂货营业的格局也必须放大，不要只顾着眼前赚钱的利益，也需回馈一路支持的街坊及买家，比如偶尔给予一些回扣等等，让大家可达到双赢的局面，毕竟生意是以长远的眼光来看待的。

他认为，生意其实是无分大小，只要还有收入可赚取，就是一门好的生意，不用刻意去比较所赚取的盈利，有时过度的斤斤计较，反而会导致失去了许多客源。

同行应互相帮忙 交换情报获利更多

此外，他也认为，同行们勿要有着所谓的同行为敌这一观念，毕竟杂货行这一市场，并非一人或一家可以做得完的，反过来，同行之间应该互相帮忙、交换情报等，才可从中获得更多利益，而他与其他同行就常常一同交换货源情报等。

他说，做生意就有如人生，或许转眼就过了，并无绝对的恩恩怨怨，同行之间也无所谓的敌我之分。

黄永进认为，杂货这一行不可过度抗拒改变，除了做好自己的本分，也必须随时求取自我的提升，因为杂货行在市场上是属于被动的，需要不断观察市场上变化做出对应，如市场上客户的需求等，万万不可故步自封。

他说，市场上所谓的竞争，除了少数例外，往往都只会淘汰不进步的，鼓励同行不要轻易放弃，并相信只要争气，杂货行这一行业就不会被淘汰。

趁促销活动购货物 竞争者变有利对象

另外，对于目前各种霸级市场、连锁超市、购物商场的林立的状况，他打趣地说：“为何不换个角度去说，是我们杂货行的存在影响了这些霸级市场的生意？”，认为应该可以抱着正面的心态去看待每一件事情。

他也指出，随着各霸级市场的进军，其实对杂货行也是有着有利的一面，碰着大促销活动时，他也会到有关霸级市场中购买货物，把竞争对手变为有利的对象。

回顾有关“全记”一路走来的历程时，黄永进表示这一路走来，除了要感谢街坊及客户的支持，其中也必须感谢的是家人对他的支持，包括父母的支持及姐姐的帮助。

他说，杂货店不像其他生意，除了每日经营时间较长，每年的休息日也相对的少，一路走来，有赖家人之间互相的帮忙，才渡过了一个又一个难关。

对于未来是否会让孩子接手其杂货生意，他表示一切随缘，而且那是很遥远的事，至少他也不会强迫孩子做不想做的事情。