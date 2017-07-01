盼圆梦建二校 新民华中苦等批文 大城小镇

（双溪大年1日讯）未免太久了！新民华中兴建二校计划申请了5年批文还未到手，董事长郭晋齐急得如热锅上的蚂蚁，他希望今年会获得政府发放批文给该校，让周边华小毕业生有机会进入新民华中二校就读。

郭晋齐：校地达饱和点

郭晋齐是于玉宫酒楼出席新民华中一甲子校庆”暨筹募新民独中教育基金慰劳宴会上，这么表示，该校校地已经达到饱和点，提升空间不大，每年新民小学毕业生约350名，而周边华小毕业生则达到千名，新民华中兴建第二校对该区小六毕业生是个好去处，他们多了一个选择机会。

他说，百乐园产业（北马）有限公司(PARAMOUNT PROPERTY)是于2012年四月间拨出菩提岭（BUKIT BANYAN)7.8依格地皮充作新民华中第二校地宏愿，当时百乐园与校方签下“献地协议书”，即是校方必须在5年内兴建新民华中二校，这协议经于今年四月到期，校方要求百乐园产业（北马）有限公司通融展延2年，获得对方答应。

他说，华中二校将分为几个阶段兴建，预算建筑基金介于2000万至3000万令吉之间，万事起头难，这要看学生人数，如果学生人数不多，为减轻负担，最初计划是先建几班容纳就读学生校舍，如果反应好，会逐步增加校舍，最终目标是招收2000名学生。

他希望政府悉数捐助全盘新民华中第二校建筑经费。

百乐园产业献地回馈

兴建华中二校是双溪大年华社盼望已久的梦想，该区华社的期盼，究竟这梦想几时能圆梦，希望能尽速获得政府批文。

百乐园产业（北马）有限公司是于5年前拨出菩提岭7.8依格地皮给新民华中充作二校广义目标，还慷慨答应捐献100万令吉作为二校建筑基金。

如以当时的市价每平方尺20令吉计算，7.8依格地皮市价约700万令吉，当时百乐园产业发展机构董事经理拿督刘荣洲表示，捐献地皮是回馈双溪大年人的礼物，因为该公司2项产业计划，即百大年花园与斑鸠湾城镇获得大众支持，房屋被抢购一空。

目前的关键时刻是必须获得政府批文，只有政府的批文，才能落实目标，也能纳入兴建几层楼校舍重点，也才适合成立建委会大兴土木展开建校工程。