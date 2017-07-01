毒贩送医院毁尸灭迹？ 菲警喊冤：是为了救命！

（马尼拉1日综合电）菲律宾总统迪泰特上任后，在菲律宾进行的“扫毒战役”，因杀人过多甚至被指涉及法外处决，而受到西方人权组织的诟病。有调查称，警察将尸体送往医院制造抢救不果的假象，以掩饰其私下处决贩毒嫌犯的事实。

菲律宾警察总长德拉罗沙周四接受访问，针对路透社的调查报道怒斥指控“无用、毫无根据”，称警方在执行扫毒行动时，就算面对暴力抵抗，也有义务去救命。

他强调，警方不够医疗资格去判断受伤毒贩是死是活，而将他们送去医院是正常程序。“你想要我们怎办？见死不救？”

自2016年6月30日上台以来，迪泰特一直致力于遏制毒品犯罪。根据最新官方数据，死于警察枪下的毒贩累计3171人，另有2098人因毒品相关罪行而被身份不明者杀害，此外还有8200起动机不明的涉毒谋杀案。

尸体如死猪拖出陋巷

路透社周四发布的调查报道称，在分析了马尼拉都会区5个警区的犯罪数据，以及采访医生、执法人员和受害人家属之后，得出一结论，即警察意图销毁罪案现场的证据，掩饰其私下处决贩毒嫌犯的事实。

例如去年9月马尼拉一住宅区夜晚发生枪战，受访居民描述了枪林弹雨过后7名贩毒嫌疑人毙命的血腥景象。他们说，看到警察将尸体“如同死猪般拖出陋巷”。