美黄石公园接连地震 超级火山爆发先兆？ 国际新闻

（三藩市1日综合电）美国黄石公园近两周发生多达878次地震，其中强度最大的一次高达4.4级，比以往的都要大。有人担心这或许是黄石公园内超级火山爆发的先兆，专家则向公众大派定心丸，指频发性地震在黄石公园十分普遍，暂未有迹象显示超级火山快将爆发，呼吁公众无需过分担心。

根据美国地质勘探局的统计显示，黄石公园在上月12日起开始发生频发性地震，他们曾在一周内记录到464次的地震，这是该局过去5年来在一周内在黄石公园录得最多次地震的一次。这些地震多半强度不到1级，但是最大的有到4.4级，创下自2014年3月以来黄石公园最大的地震。

和黄石公园有合作关系的犹他大学教授法雷尔说，频发性地震在黄石公园相当普遍，这儿每年平均会发生1500到2000次地震，其中40%到50%以频发性地震的型态发生。

这次频发性地震虽然强度比往常大，惟没有出现熔浆在地表下移动的迹象，若黄石公园底下的超级火山真的要爆发，应会出现明显的地表改变、热液系统和喷气量也应该会有变化，这些现象要全部都出现才会有可能有危险。#