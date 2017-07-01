内蒙雨少高温严重干旱 呼伦湖水位跌面积减 国际新闻

（呼和浩特1日综合电）内蒙古自治区气象局周五披露，受当地高温天气、降雨不足影响，呼伦贝尔的呼伦湖现时的面积为2081平方公里，较5月下旬减少86平方公里。

气象部门表示，6月以来当地气温急升，令境内湖泊蓄水减少；气象资料更显示，6月以来呼伦湖周边地区平均气温高达摄氏20.6度，较同期偏高1.8度，降水极度偏少，严重干旱。

呼伦湖是内蒙古第一大湖，中国第4大淡水湖，与贝尔湖为姊妹湖。湖面海拔539米，鼎盛时期面积2315平方公里，最大水深8米。惟自2002年以来，由于降水量减少，呼伦湖不断水位下降，湖泊面积不断萎缩。

此外，中央气象台周六6时亦继续发布高温黄色预警，预计周六白天，内蒙古中西部及东部偏南地区、河北中南部、北京中南部、天津、山东西北部、山西南部、河南北部、陕西关中、浙江东部、广东中部以及海南岛北部等地摄氏35度以上的高温天气，其中内蒙古中西部、河北中南部等地的部分地区，最高气温达37至39度，局部地方更会超过40度。#