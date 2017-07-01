经济衰退兼恐袭不断 法国游客人数略减 国际新闻

（巴黎1日综合电）法国外交部旅游事务部公布，法国去年国内接待了8260万外国游客，在海外法属地有超过60万，总数字与去年的8450万相比有所下降，流失了130万人。旅游事务部表示，近年全球经济困境和法国处于恐怖袭击阴影，来自亚洲和欧洲的游客明显减少，但北美洲游客却有所增长。法国仍然位于最受游客欢迎国家的首位。

旅游事务部主管杜尔雷表示，去年旅游业为国家带来约400亿欧元（约1964亿令吉）收入，比2015年的420亿欧元（约2062亿令吉）略少。他说：“我们早已预料到这情况，这两年巴黎和尼斯发生恐怖袭击，2016年的旅游业非常艰辛。”

根据企业事务总署的统计，到法国的欧洲游客下降3.8%，但美国和加拿大游客却上升15%，主要是相对欧元之下美元较强。亚洲游客方面，日本人减少39.7%，中国人也跌了8.7至200万人，但这已是2011年数量的两倍。欧洲游客方面，最大跌幅为荷兰人，下降18.5%，意大利人跌11.4% 。尽管如此，法国仍是最受游客欢迎的国家。