疑向儿童洗脑 印尼搜获IS宣传册子 国际新闻

（雅加达1日综合电）印尼警方在最近的突击行动中，搜获了恐怖组织“伊斯兰国”（IS）的一大批宣传册子，警方表示这些宣传册子可能已经被学童阅读过。

外电报道，北苏门答腊省首府棉兰6月25日发生一名警察被疑似IS分子捅死的事件，警方后来突击一嫌犯的住家，搜获数百本的宣传册子、气枪及其它物品。

这些册子的封面印有IS头目巴格达迪的照片和语录，每页上头还有“你们有义务参战”的字样。

印尼当局担心随着IS在中东战场上节节败退，很有可能转换目标，试图在东南亚建立新的根据地；而当局相信IS在印尼境内有数以千计的同情者。印尼是全世界穆斯林人口最多的国家。

印尼警方周五在记者会上展示上述宣传册子，发言人里旺托说：“我们仍在调查，是谁出资赞助印发这批册子的。”

在这些宣传册子中有一些有儿童笔迹，包括了关于太阳系知识的笔记。警方表示，这反映出有孩童曾带这些册子去上课，还在册子上做笔记。

在棉兰上周的袭击事件中，警方击毙了一名嫌犯，逮捕一名男子。被捕者的妻子透露，她丈夫曾在2013年于叙利亚逗留了6个月。

当局相信两名涉案人都是“神权游击队”的成员，该组织被美国国务院列在“支持IS的恐怖分子”名单上，在印尼有数百名追随者。