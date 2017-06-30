贾纳达斯回应李玮玲 “李家指令不断改变” 国际新闻

（新加坡30日讯）李玮玲称政府首席公共沟通司长贾纳达斯·蒂凡曾确认新加坡建国总理李光耀拆除故居的意愿，后者回应指责，称李家在2011年至2012年间的指令不断改变，显示故居命运在当时还悬而未决。

李玮玲周五早上通过脸书表示，新加坡总理李显龙在宣誓声明称李光耀已接受故居应该被保留的内阁会议讨论结果，但贾纳达斯电邮给她的说法却与这一点不一致。

根据李玮玲的电邮截图，贾纳达斯指李光耀显然希望拆除故居，而否决李光耀个人意愿的人是过于固执的。

这则贴文获李显扬转发。

政府首席公共沟通司长贾纳达斯蒂凡回应李玮玲的指责，称李家在2011年至2012年间的指令不断改变，显示故居命运在当时还悬而未决。

贾纳达斯在李显扬脸书回应道，“李光耀显然希望拆除故居”的言论不是在他担任政府首席公共沟通司长时发表，而是他在担任《海峡时报》副总编辑，和其他记者见李光耀讨论一本关于38号欧思礼路书刊时所发表。

贾纳达斯也指李玮玲的最新贴文具有误导性的信息。“我审改过你的稿多年，知道这则贴文不是你的风格。”

他说，他个人认为只要李玮玲不再住在李光耀故居，就应该完成李光耀拆除房子的意愿，而那可能是20年、30年或更久的事。

贾纳达斯也说：“我如同大多数新加坡人，不解为何李显扬和你要把所有人都卷入你的私人家庭纠纷。”

狮城国会下周一复会辩论

国会下周一复会辩论李显龙的弟弟和妹妹对他的滥权指控之际，李显龙的弟弟李显扬周四表示，他“没信心事件来龙去脉会得到公平、透明和完整的表述”，并指李显龙以国会来掩饰自己的所为。

李显扬周四下午通过个人脸书说，这再次说明李显龙“滥用职位和影响力推进个人议程”。

人民行动党下周一辩论此事时，将解除党督约束，让全体议员自由提问和发言。李显扬认为，议员缺乏足够背景知识和利益冲突的相关证据，就算解除党督约束，议员也会因顾及仕途而不敢冒犯上司。

他进一步指出，在国会不会有机会或适当的时间结合证据并提呈和讨论，调查机构也“不会有机会好好探究任何解释或借口”。他也说，李李显龙在国会场合控制着讨论过程和结果，“关于他滥权的关键议题只会被掩盖”。

他说：“国会听到的只会是他的一面之词，而且因为有国会特权而不保证所陈述的都属实。的确，这也可能是另一次机会，让他继续在这个特权下误导他人或含沙射影。”