16年前误认助售获改控罪 男子购黑市万字罚2千 国内新闻

（芙蓉30日讯）16年前买黑市万字翻案重新提控，56岁装修头手被罚款2000令吉。

2001年4月15日，当年40岁的装修头手张龙华与朋友在芙蓉拉杭新村玩麻将时，遇到警方上门突检，警方从他口袋内查获3张万字票根，结果以协助售卖黑市万字之罪，将他提控上庭。

他声称不谙国文，当天在被带返警局录取口供后，受要求在口供上签名，后来才知被套上协助售卖黑市万字罪名。

“不过，当年因证据不足，主控官撤回提控。”

讵料，他于今年4月20日晚上8时，在波德申一间娱乐场所“搏杀”时，再次遇到警方上门突检，并在验证他的身份证后，发现他16年前曾涉及售卖黑市万字案件，因此再度将他提控上庭。

原本以为早已相安无事，怎料16年前的事件被重新翻案，一时令他措手无策，庆幸在拉杭新村村长邓金强介绍下，他求助马青全国法律局主任吴健南。

吴健南致函主控官求情，将协助售卖黑市万字一罪，改为购买黑市万字罪名，“一个卖，一个买，两者之间的罪刑相差很多。”

他说，售卖黑市万字罪成，面对罚款最低2万令吉，最高20万令吉，或5年监禁；不过，购买黑市万字罪成，最高罚款5000令吉，或监禁半年。