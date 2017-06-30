2医药法令7月上路 医生须注意3新措施 国内新闻

（吉隆坡30日讯）《2012年医药（修正）法令》与《2017年医药条例》明正式上路，国内所有医生须注意3新措施，包括所有专科医生须在年杪前向大马医药理事会注册，并且得持续上专业发展课程以更新常年执业证书！

卫生部长拿督斯里苏巴马廉指出，《2012年医药（修正）法令》与《2017年医药条例》将于7月1日正式落实，主要有3大新措施，即所有专科医生须在今年内向大马医药理事会（MMC）进行注册、所有医生须持有大马医药理事会批准及发出的常年执业证书（Annual Practicing Certificate, APC），以及所有无论是在政府或私人领域就职的医生都必须申请专业责任赔偿保险（Professional Indemnity Insurance）。

他今日召开记者会宣布，自明日起，所有专科医生必须向大马医药理事会进行注册，倘若已经注册的专科医生则无需理会。

“卫生部给予所有专科医生半年的时间进行注册，即从明天开始至12月31日。如果到了明年，有专科医生没有向医药理事会进行注册，那我们会对这些尚未注册的专科医生采取行动。”

“随着《2012年医药（修正）法令》与《2017年医药条例》明天开始正式上路后，以往不需要注册的，如今已是强制性，因此所有专科医生必须注意这一点。”

在《1998年私人保健设施及服务法令》下，任何未注册而非法行医者将面对罚款30万令吉或监禁6年，或两者兼施；联营的私人医院及诊疗所，则可面对罚款达50万令吉。

医生须持常年执业证书

苏巴马廉也宣布，自2019年1月1日起，国内的所有医生必须持有医药理事会批准及发出的常年执业证书，该证书是确保病患了解医生的背景，并且让卫生部揪出冒牌医生。

“常年执业证书内将列出医生的名字、学历背景与行医地点等，以证明有关医生是有注册及合格的。”

他说，以往所有医生会自动获得常年执业证书，但自2019年起，医生必须持续上专业发展课程（CPD）来获得分数，继而更新常年执业证书，以证明自身实力。

他续指，根据大马医药理事会数据显示，国内有4万1101名医生拥有常年执业证书，以私人领域医生占多数。

苏巴马廉解释，由于现今的医疗技术日新月异，因此医生也必须随着发展的脚步，不断提升自我实力，上专业发展课程，有助于接收新知识。

“每年申请常年执业证书时，有关当局就可以知道医生有没有增进知识且与时并进。”

“卫生部会确保医生有足够的能力，以满足所有病患的需求。”

无论政府或私人领域医生 须申请专业责任赔偿保险

另一方面，苏巴马廉也宣布，在《2012年医药（修正）法令》及《2017年医药条例》下，所有医生必须申请专业责任赔偿保险。

他指出，无论是在政府或私人领域就职的医生，都必须申请专业责任赔偿保险，但政府医院服务的医生，其保险将由政府承担，而私人领域医生则必须自己承担。

他说，其实以往也有相关保险，但并非强制性申请，如今为了让医生获得高度保障，就得让所有医生申请。

“尤其发生医疗失误事故或被控上庭时，这份保险就能够帮得上忙。”

医药理事会有自主权

此外，苏巴马廉也提及，自明日起，大马医药理事会有其自主权，可自行管理资金及自行委任职员。

“但是，大马医药理事会依然隶属卫生部，惟该理事会将交由一名首席执行员管理。”

出席这场记者会的包括卫生部总监拿督诺希山及大马医药理事会秘书拿督阿兹米。