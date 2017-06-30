双亲行传统婚礼未注册 3姐弟无法申请公民权 国内新闻

（古来30日讯）3名姐弟在本地土生土长，多次申请公民权不果，即便更附上脱氧核糖核酸报告，依然吃闭门羹，因此对未来生活和工作上深感不安及无奈。

22岁叶玉雯（经营网络生意）、20岁叶宗伟（电话销售员）及18岁叶宗盛（学生），住在古来康乐花园，出生至今仅有一张报生纸可证明身分。

他们的双亲65岁父亲叶朝金（小贩）及45岁母亲雪玲（家庭主妇），是于1994年进行传统婚礼，陆续生下三儿女，直到孩子上小学，在备考小六检定之际，才发现孩子申请身分证不获批准。

叶朝金夫妇今日连同3名子女，由民主行动党古来区国会议员张念群陪同召开记者会反映，虽然3名孩子通过申请学生证，可继续升上中学，但在升学或工作上都遇上难题。

因此，他们希望当局正视三姐弟申请公民权多次不果的问题。

张念群说，三姐弟曾经在2010、2013、2015及2016年向内政部提出申请，一一驳回，每次申请的审核需要约两年。

“去年他们申请时，自费2000令吉附上脱氧核糖核酸报告，仍然遭到拒绝。”

她指出，当年叶朝金夫妇是以传统婚礼结婚，没到国民登记局注册，虽然三姐弟的报生纸上写明出生地是马来西亚，却面对多次申请遭拒。

她说，去年5和11月，她在国会提出此问题，内政部副部长拿督诺嘉兹兰也给予回应，却无法给予答案。

她指出，她将针对当局近期的回覆信件采取司法行动，此行动主要是进行司法审核，要求驳回当局的决定，进行重新审核。

她透露，叶家孩子们也获得善心人士的帮助，资助法律费用。

母忧孩子未来无保障

叶朝金说，3名孩子没有公民权，不禁让他担心孩子未来面对更多问题。

“毕竟孩子出生至今，从求学到出社会求职，都遇上种种问题，甚至现在也只能选择散工，生活上毫无保障。”

雪玲说，她虽来自印尼，自4岁起就与父母移居到居銮生活至今，近年也获得永久居民权，但孩子土生土长也拥有报生纸，也尝试申请多次失败，如今只希望孩子及早获得公民权，享有大马国民的权益。

叶玉雯：没公民权求职遭拒

叶玉雯说，她自小就希望担任幼儿园教师，但在求职过程，因无法交出公民权证明而遭拒绝，留下阴影。

叶宗伟说，他从来不敢计划升学及结婚的事情，如今出社会也只能做散工，没有公积金及社险，也无法开设银行户头。

张念群：逾29万孩子无国籍

张念群指出，国内有多达29万437名介于1至18岁的孩子无国籍。

她说，这些数据未包括没记录的孩子，民政党及国大党曾在过去提及此问题，证明这个问题的存在已久，政府是有必要重新审核及修改法案。

她指出，此情况通常都是孩子父母都不是马来西亚人，但也有其他情况。

她认为，如今最重要的是，政府应重视此问题，所以建议朝野政党共同采取有效的方案，帮助该些在本地出生的无国籍孩子。