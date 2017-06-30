【第13届大马脑力盛会】邀请《最强大脑》明星选手 黄胜华来马分享记忆法 国内新闻

（吉隆坡30日讯）第13届大马脑力盛会邀请《最强大脑》明星选手黄胜华来马与民众分享记忆法。

一年一度的大马脑力盛会将在今年7月及11月分别在文良港拉曼大学学院、拉曼大学金宝校区及绿野仙踪国际会展中心举行。

这一届的脑力盛会以“卓越脑力”为题，将为民众提供一系列与了解人类脑力本质和多功能性相关的活动。

今年的重点节目将会是来自中国的国际记忆大师黄胜华前来为民众亲身讲解与探讨人类记忆潜能，并现场进行记忆示范，让民众了解记忆法的奥妙。

黄胜华将会分别在7月8日及15日，在拉曼大学学院及拉曼大学金宝校区的脑力大会进行分享，而7月11日将会在拉曼大学双溪龙校区举办免费中文讲座。

这一届的脑力大会其他活动包括了脑力认知讲座及工作坊、第3届校际数独大赛、纸飞机挑战、每小时活动角落、魔术表演、大脑游戏及脑力认知相关产品、方案及服务的展示。

脑力大会免费公开给公众参与，出席者更有机会参加抽奖活动并赢取幸运大礼。

这项年度盛会旨在让人民意识到智力资源对于国家发展的重要性，进一步提高人民的生活水平和质量，同时希望通过大会推广和开发各种与心理素养相关的技巧与技能，从而提升人民对脑力的认知度。

马来西亚脑力认知协会主席敦林良实、署理主席林少华、财政王辉忠、成员拿督林时清、丹斯里黄燕燕及拉曼大学校长拿督蔡贤德今日为第13届大马脑力盛会召开记者会，呼吁民众积极参与。