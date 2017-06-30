注意！5政策开跑了 请改变生活习惯 国内新闻

（吉隆坡30日讯）大马人看过来！政府在踏入2017年下旬后，将落实数项政策，本文带你逐个看，或可让你少走冤枉路。

密码付款开跑

为了保障持卡人的安全，国家银行规定从7月1日起，信用卡、转账卡和签账卡只接受个人密码付款，无法再使用签名付款。

这意味着，持卡人须输入6位数个人密码（PIN ＆ PAY）才能付款，以取代目前的签名付款方式。

国内银行在年前已发出通知，促请持卡人前往各银行更新可使用个人密码的新卡，所有的商家也被提醒须从7月1日，只接受输入个人密码的交易，不能再接受签名方式付款，包括所有油站。

车险自由滑动订价机制

7月1日起，国行落实“车险自由滑动订价机制”，让车险公司可依据车主驾驶态度和风险因素决定车险保费。

措施落实后，驾驶记录良好的车主，其车险的保费将比鲁莽驾驶态度的车主来得低。

落实旅游税

旅游及文化部长拿督斯里纳兹里已宣布，原定在7月1日落实的旅游税，因准备机制尚未妥当而挪后至8月1日。

旅游税将分成4个等级进行每晚征税，分别是5星级酒店（20令吉）、4星级酒店（10令吉）、3星级（5令吉），以及2星级以下征收2令吉50仙；而国人将在入住3星级酒店或以下时，豁免被征税。

签署自我申报证明书

7月1日起，为了配合《通用报告标准》（CRS）推行，任何人或企业在任何银行开设户头时，必须签署一份“税务居住地自我申报证明书（self-certification form）”，有关证明书的用途是作为未来自动交换财务资料。

更改拨电狮城区号

大马通讯及多媒体委员会也宣布，从7月1日起，从我国拨电至新加坡的区号不再是“02”，而将改为“0065”的国际代码，这表示，致电至新加坡也被视为是国际电话。大马电话用户在拨电至新加坡时，须先输入国际冠码“00”，接着再输入代码“65”，然后再输入电话号码。