烟民看过来！ 禁烟区要扩大了 国内新闻

（吉隆坡30日讯）烟民注意了，卫生部有意扩大全国禁烟区！

卫生部长拿督斯里苏巴玛廉证实，该部每年都在针对禁烟区进行研究，以探讨哪些场所应设定为禁烟区，确保国人不会遭受二手烟的危害。

他今日在受询有关卫生部是否有意扩大禁烟区一事时表示，其实在今年初，该部就已经将公园、人行道、游乐园等场所列为禁烟区，而该部亦在研究是否将一些场所列为禁烟区。

“卫生部每年都在研究该将哪一些地点或是场所列为禁烟区，单是在今年初，我们已将国家公园、州公园、人行道及儿童游乐园等列为禁烟区。”

“至于国人关心的餐厅内是否会列为禁烟场所，其实卫生部已经将装有冷气的餐厅列为禁烟场所，因此我们劝请吸烟者到餐厅外抽烟。”

今年的2月1日起，《2017年烟草产品管制（修正）条例》正式生效，全国禁烟区再度扩大，禁烟的区域包括国家公园和州公园的瞭望台、吊桥、露营区、人行道、游乐场等，不过，露天停车场则不在禁烟区内。

根据《2017年烟草产品管制（修正）条例》，任何人若在禁烟区内吸烟，可面对最低250令吉至最高5000令吉的罚款。

此外，根据《1983年食品法令》第10（1）项条文，如果在禁烟区抽烟，将面对最高1万令吉罚款或监禁2年。

若查出服用摇头丸 昏迷女子个人选择

“女子到夜店作乐疑喝下‘脸书摇头丸’饮料昏迷”事件，卫生部长拿督斯里苏巴玛廉指，倘若血液检验显示，该名女子血液内含有摇头丸成分，并且确定女子是因服用摇头丸导致昏迷的话，那是该名女子的“个人选择”（individual choice）。

他表示，卫生部肯定会对该名女子进行血液检验，如果检验确定女子是服用摇头丸才导致昏迷，那也只能说这是那女子的“个人选择”。

“如果你今天到夜店或夜总会，然后服用摇头丸，那是你自己的决定，后果你就必须自行承担。

“另外，如果有不法人士在夜店或夜总会贩售摇头丸，而我们又掌握到证据的话，那警方肯定会去采取行动。”

苏巴玛廉是在回应本周一凌晨，一名华裔女子与朋友在新山一家夜总会作乐，疑服食俗称“蓝精灵”的摇头丸后，至今昏迷不醒事件，做出这项回应。

无论如何，苏巴玛廉表示，卫生部的责任是检查女子昏迷的原因，至于后续的调查行动则交由警方负责。