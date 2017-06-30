刘华才：急付抵押金及超额 促解释“两岸三通”疑点

（吉隆坡30日讯）民政党全国副主席拿督刘华才要求槟州首长林冠英解释，为何急着支付“两岸三通计划”的抵押金，且支付超过法定数额；同时也透露民政党将向法庭申请禁令，阻止槟州政府暂时执行有关计划。

他说，日前槟州地方政府委员会主席曹观友坦承，槟3大道工程谘询费其实为6430万令吉而非1亿7750万令吉，并指首相署部长拿督斯里阿都拉曼达兰所提的1亿7750万令吉，其实是包括土地测量费、详细的环境影响评估报告费、建材计算费、陆地隧道设计费、建筑设计费、机械与电工费、计划项目管理费、社会影响评估报告费、交通影响评估报告费和资金管理费。

对此，刘华才周五召开记者会时提出两大质疑，分别是为何槟州政府如此仓促支付6430万令吉，而且可行性评估报告不合逻辑。

他说，槟州政府仓促支付的该笔为数6430万令吉的数额也违反《1967年工程师注册法令》规定，即，首个阶段（20%）、第一设计阶段（35%），第二设计阶段（20%），招标阶段（5%）以及工程阶段（20%）。

至于可行性评估报告不合逻辑的说法，刘华才引述一份资料显示在“两岸三通计划”下，丹绒武雅至直落巴巷的配套一道路计划，耗费1亿2043万5623令吉零8仙进行可行性报告；但海底隧道的可行性报告却只需要9624万8800令吉。

“有谁可以告诉我，大家对道路建设都相当有经验的现代，为什么还需要如此昂贵的报告费，而相对缺乏经验的海底隧道，其可行性报告却不比道路来的高？”

因此，刘华才促请林冠英和槟州政府必须针对上述两疑问做出解释，同时也表示在掌握更多证据后，由民政党法律团队主任杨锦成入禀法庭申请禁令，让“两岸三通计划”得以暂缓执行。

民政竞选基金由国阵发放

另外，有媒体询及民政党的竞选基金从何而来，刘华才表示有关基金是由国阵直接发放。“民政作为国阵成员党之一，竞选基金都是由国阵最高领导层发放。所以是获得国阵高层的同意才发放的。”

旅游及文化部长拿督斯里纳兹里上个月中旬“爆料”，指所有国阵国会议席候选人都获得首相纳吉给予当然1万令吉现金，以作为支付抵押金给选举委员会，然后各候选人会再获得面值20万令吉的支票，用作提名日以后的竞选费用。