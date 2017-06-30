乐观抗血癌感化众人 苏湘云2天筹获10万 北马新闻

（大山脚30日讯）患上急性淋巴细胞性白血病（血癌）的美少女苏湘云乐观坚强抗癌的精神，令人感动，2天内即顺利筹获10万令吉治疗费。湘云目前也需要大家为她加油祈福，让她的抗癌之路不孤单。

来自北海双溪赖的24岁少女苏湘云罹患血癌，急需10万令吉进行半年化疗及应付突发紧急状况治疗费的求助新闻见报后，获得各界善心人士及商家的关注，短短2天内筹足，即日起将停止筹款活动。

蔡瑞豪：积血消失就化疗

大山脚瑶池金母慈善基金会（One Hope Charity）作为总筹湘云治疗费用。基金会主席蔡瑞豪表示，湘云将于7月11日到医院复诊，确保脑部积血完全消失后，就会开始进行为期6个月的化疗。

他说，湘云初期入院检查、停止脑部溢血治疗、两名兄长骨髓化验等其他医疗费用，已经耗尽医药卡的数额及积蓄。

“家人已没有多余的钱来负担接下来的化疗及突发状况应急费用，唯有向本会寻求援助，向大众筹取10万令吉治疗费用，好让她进行治疗保命。”

他感谢四面八方善心人士慷慨捐献，以及献上的祈福，给了她抗癌的机会。

同时，其家人也透露，新闻出街后，不少热心人士欲要上门送暖，惟目前湘云的体内抗体稍低，不便接触外界人士，所以无法一一接待及招待各街坊，希望大家能够体谅及谅解，家人对于上门问候及探访的人士深表感激。

24岁的苏湘云5月20日与友人到菲律宾旅行时，第四天体温突然飙升至视力模糊，于是接下来四天都在酒店休息。

第八天回国时，在机场已经有呕吐昏眩现象，全身无力。家人火速将她送去医院检查。医生抽取她的骨髓进行检验后，证实患上了急性淋巴细胞性白血病。

她脑部有脑溢血状况，基于血小板不足，自身不能止血，所以医生没给她动脑部手术。医生施予药物让她止血，7月11日复诊确保积血消失后，将进行化疗。