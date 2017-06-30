回收价涨100% 你有旧报纸要卖吗?

报道:康灯海

（槟城30日讯）你家还有旧报纸吗？短短一年内，旧报回收市价飙涨100%！

随着许多国家强烈限制森林砍伐及木材输出，纸料制作材料严重缺乏，新闻纸张价格一直飙升，本地旧报纸回收市价也从去年的每公斤30多仙，飙涨到目前的60仙至70仙不等。

《光华日报》记者抽样走访风车路及七条路菜市一带的资源回收店，获知近期的旧报回收生意特别好，业者忙得不可开交，不时有安娣安哥抱着一捆捆的旧报纸及纸皮进来过秤，眉开眼笑数钞票。

庄成才：厂家大量回收旧报

营业多年的七条路菜市场资源回收店业者庄成才说，近期厂家需要大量旧报回收来制作新闻纸，特别是今年4月开始，旧报回收价格一直飙涨，从40仙起到目前的60仙至70仙不等。除了旧报纸，纸皮、海报及练习簿等所有纸张的回收价格，也于今年4月之间跟着涨。

林新春：生意好电话响不停

风车路丰权资源回收店老板娘林新春说，今年4月开始，纸皮回收时间从每公斤35仙涨到55仙，黑白纸（学生用过的练习簿）也从每公斤40仙起到60多仙不等。

业者们表示，现在的回收店，不只门市生意好，电话也每天响个不停，要求他们到工厂、购物中心、学校及补习中心收集好价格的旧报纸、旧海报、练习簿及纸皮。