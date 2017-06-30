看好巴生谷产业需求强劲 马星推2值19亿项目 经济新闻

（吉隆坡30日讯）产业发展商马星集团有限公司（MAHSING，8583，产业组）现正专注在巴生谷购买更多土地，以计划从今年起兴建价格低于50万令吉的可负担房屋。

该集团董事经理丹斯里梁海金在股东常年大会后说：“我们认为巴生谷（吉隆坡和雪兰莪一带）的产业需求将会继续保持强劲，因为该地区的产业交易价值和数量，是迄今为止全国最高。”

目前，它已在巴生谷收购了两块土地，第一幅是位于冼都占地8.5英亩的土地，其次是在蒂蒂旺沙湖滨公园前面占地3.56英亩的土地。

马星集团计划在今年于上述2幅土地进行产业发展项目，预计该新收购的永久业权土地的潜在总发展价值（GDV）分别是13亿令吉和6亿5000万令吉。

现时，马星集团的其余主要地库面积高达2255英亩，而总剩余的GDV和未入账的销售额共达315亿令吉。

他称：“在截至2017年3月31日止，由于净资产负债比率仅0.02倍，因此提升资产负债表的表现，我们计划在未来两三年内，继续积极购地并将其在巴生谷地库面积占总地库面积比率，从目前的65％增加至75％。”

为配合“改善空间及加强生活素质”的口号，梁氏认为，加强生活素质可以帮助买家拥有自己的梦想产业。”

因此，他指出：“我们希望专注于兴建可负担房屋。事实上，我们在2017年的住宅销售目标中，有33％是价格低于50万令吉，73％是价格低于70万令吉，以及95％低于100万令吉。”

该集团的可负担房屋发展计划也与其客户有关，因为70％的购房者是低于40岁。而集团的大部分客户是首次置业者或改善居住环境人士，他们也期待购买价格合理的房屋。

在巴生谷的发展项目中，它在位于冼都的8.5英亩土地上兴建M Centura，后者是可负担房屋其住宅套房指示价格为32万6000令吉。

而单位的指示性建筑面积分别有650平方尺、850平方英尺和1000平方呎。

至于新收购的蒂蒂旺沙土地，马星集团计划推出一个以公共交通为导向的发展项目。

上述湖畔公寓单位的指示性建筑面积达850平方尺，价格由48万5000令吉起。