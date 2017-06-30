令吉企稳在4.2920兑1美元

（吉隆坡30日讯）今日令吉兑美元汇价整日窄幅波动后企稳。此外，马币兑其它主要货币普遍下滑。

分析师称，尽管国际原油价格连续6日上涨，以及美元兑欧元和人民币汇价大幅下跌，但令吉却欲振乏力。

令吉兑美元汇价闭市时报4.2920/2950，和昨日之4.2920/2950不相上下。早上开市时，令吉兑美元报4.2935/2965。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.1115/1148趋软至3.1182/1220、兑每百日圆由3.8175/8205下跌至3.8328/8365、兑欧元由4.8980/9032走高至4.8963/9015，以及兑英镑由5.5654/5710贬值至5.5757/5801。

国际汇市方面，美元在6月29日续跌，美元指数一度触及约9个月低位的95.531，因美国国会预算办公室调低今明两年最新实质经济增长预测，令市场咨询美联储会否在今年再加息。同时欧洲及加拿大货币政策将转趋鹰派的预期不断升温，欧元兑美元保持在近14个月高位附近，一度高见1.1444美元，为去年5月11日以来最高，闭市升0.6%至1.1440美元。美元兑加元触及约5个月低位1.2987加元，尾盘跌0.3%，报1.3003加元。

另外，中国外汇交易中心的数据显示，6月30日人民币兑美元汇率中间价上涨196个基点，报6.7744。此外，1欧元兑7.7496人民币、100日圆兑6.0485人民币、1港元兑0.86792人民币、1英镑兑8.8144人民币、1新加坡元兑4.9135人民币以及1人民币兑0.63376令吉。