追随外围市场跌势 大马股市走低 经济新闻

（吉隆坡30日讯）今日大马股市走低，因追随外围市场的下跌趋势。

隔夜美国和欧洲股市大幅度下跌后，今日亚洲股市广泛滑落，大马股市也难逃噩运。

尽管国际原油价格连续6天上涨，但这未能阻止隆股市走低。

不过，有关美股随时会大回调的担忧情绪，打击全球投资者对股市的信心。周四美股的大幅下挫，更加令投资者相信当地股市已经开始向下调整。

大马富时隆综合指数闭市报1763.67点，滑落7.69点。富时全股项黄金指数跌32.98点而至12598.94点，以及创业板指数下挫36.65点而至6493.70点。

大市的上升股有336只、下跌股达507只及406只平盘。

成交股额达15亿747万9420股及总值23亿1424万3427令吉。

亚太股市方面，澳洲、新加坡、日本和香港市场表现最差。

香港股市的恒生指数滑落200.84点或0.77%而至25764.58点。

东京股市一度跌破2万点关口，日经225指数闭市报20033.43点，降186.87点或0.92%。

澳洲股市的标准尔200指数闭市报5721.49点，下挫96.61点或1.66%。

新加坡股市的新海峡时报指数闭市时报3226.48点，滑落32.17点或0.99%。

台湾股市的加权指数闭市落26.58点或0.26%而至10395.07点。

但中国股市微涨，上证指数小起4.36点或0.14%，闭市报3192.43点。