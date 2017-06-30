科技股滑落拖累美股跌167点 经济新闻

（纽约30日电）周四美国股市大幅下跌，因科技股延续近来的下跌趋势，拖累大市走低。美联储官员称在9月缩表的可能性较大，也对股市产生不利影响。

道琼斯工业指数下跌167.58点或0.78%至21287.03点；标准普尔500指数滑落20.97点或0.86%至2419.70点；纳斯达克综合指数急降90.06点或1.44%至6144.35点。

圣路易斯联储行长詹姆斯布拉德周四表示，美国经济处于低增长、低通膨和低利率时代；当前的利率水平与经济形势相符合。

布拉德称：“美联储在经济增速相对疲软、通膨意外下滑的时候选择了加息。很高兴我们准备开始资产负债表正常化进程正在讨论的最初缩表规模非常小，将持续几个季度，资产负债表正常化进程不应该扰乱市场。”

他表示，FOMC可能会重新评估通胀前进目标，美联储应当定期评估通膨目标。2%的通膨目标已经成为全球标准。美联储在9月缩表的可能性较大。

周四投资者迎来了好坏参半的经济数据。美国第一季度国内生产数据被上修，但首次申请失业救济人数增加。

美国劳工部宣布，美国上周首次申请失业救济人数增加2000人至24万4000人。四周移动平均的首次申请失业救济人数减少2750人至24万2250人。

美国第一季度国内生产总值增幅从之前公布的1.2%上修至1.4%。消费者开支从增长0.6%上修为增长1.1%，上修增长主要与医疗保健及金融服务开支有关。出口增长从5.8%上修为7%。其他数据变化不大。

欧元走强带来压力 欧股大幅下挫

周四欧洲股市大幅下跌，因欧元汇率的上涨扭转了投资者之前的乐观情绪，从而导致工业股、公用事业股和消费品股受挫。尽管美国银行业“压力测试”的结果和美元汇率的走软分别推高了欧洲银行股和基本材料股，但欧洲各国的主要指数仍未能追随这两种股票走高。

泛欧斯托克600指数闭市下跌1.3%，报380.66点。

在欧洲各国股市中，意大利富时MIB指数闭市大跌343.15点或1.63%至20704.65点；德国股市的DAX 30指数急降231.08点或1.83%至12416.19点;英国富时100指数也下跌37.48点或0.51%至7350.32点。法国股市的CAC 40指数下跌98.55点或1.88%至5154.35点。

矿业股在欧洲股市交易中有所上涨，从而为英国富时100指数和泛欧斯托克600基本资源指数提供了支持，后者上涨1.5%。

欧元兑美元汇率上涨到1.14美元上方，创下一年多以来的最高水平。欧元汇率上涨会导致欧洲的出口商受损，原因是其产品对欧元区以外的消费者来说将会变得很昂贵。