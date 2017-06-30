只有熟客60%商店关闭 光大垫楼冷清清 大城小镇

报道/摄影:曾丝苛

（槟城30日讯）The Top、槟城圆顶科学馆、亚洲漫画馆等给光大带来华丽大转身，但是新景点带来的人潮并没有流入光大垫楼（Podium）。

光大垫楼是光大摩天楼底座建筑物，在摩天楼还在兴建的时候就开始营业，其内的商店曾经一度生意非常红火。不过在光大之前人潮流失后，垫楼生意就一落千丈，目前有近60%商店已经关闭，剩下的仍在坚守，期盼有新转机。

受访商家皆感慨，现在光大有了巨大的突破，但它仍然没有吸引顾客进入垫楼。2楼至4楼现在只有熟客上门，或是特意为了订制某物品才来的；逛街逛到店里的上门客几乎是零！从1980年代的辉煌期，到现在的低潮期，不仅客流量不如从前，他们甚至必须面对各种各样的挑战。

已失商业竞争价值 可转型作其他用途

光大区州议员郑来兴透露，至今PDC已成功收购了63个单位。郑来兴坦言，基于资金问题，收购活动目前已暂停。

建议出租单位权利交PDC处理

他说，也有一些私人店主认为PDC提出的价格过于低而不肯脱售。对此，他建议这些私人店主在不出售单位的情况下，将其出租的权利交由PDC代为处理，如此一来便可缔造双赢局面。他也建议统一所有单位的出租价格，并交由PDC的子公司Setia Urus（PDCSU）管理。当然，这方面也需要店主的配合。

而针对振兴光大的计划，他呼吁对商场管理有经验，或有专业知识的人士或顾问公司，可协助PDC重新定位光大，为光大找出一个全新的大方向。

他在州议会上曾披露，曾有学院主动联系他，想租下部分垫楼作为学院用途，但由于有些单位是属于私人单位，槟州发展机构（PDC）没有足够的空间，最终没有成事。

他受访时指出，光大垫楼一共有大约600间店面，因此就有可能出现最多600名店主的情形，管理相当棘手。相反的，其他购物广场，如葛尼百丽宫、合您广场、第一大道广场等等，里面的所有店面都属同一名业主，管理起来就轻松许多。

“光大垫楼已失去商业竞争价值，因此没有必要再与其他商场竞争，反之可以做出转型计划，如出租予学院、青年活动中心、艺术文化馆等。”

转型属于初步构思 需各方探讨再决定

光大是由槟州发展机构（PDC）的子公司—PDC Setia Urus（PDCSU）负责管理。

PDCSU首席执行员拿督洪祖丰接受电访时指出，PDCSU自去年开始，专注于光大的硬体设备维修和保养工作，以及更新电器，如手扶梯、电梯、冷气系统、闭路电视等等，短期内暂时没有增建其他设备的计划。

而针对郑来兴提出的转型建议，他表示，郑来兴提出的是属初步构思，需要各方坐下来一起探讨、做决定，为光大寻找出路。

生意过得去暂不离开

四楼槟城邮币商负责人刘菁菁指，1982年开店时，由于周围都是有文艺气息的店面，如售卖茶、书籍、水墨画、台湾书签、美容产品等，因此被称为“文艺区”。她笑言，后来因不少店面改为电子游戏中心，变成了“文娱区”。现在连电子游戏中心也关门大吉，鲜少人流会来到四楼，因此，她形容每天经过其店面的人，可用手指数完。

至于为何选择坚守在光大，她则表示，在这里营业已有数十年的历史，目前的生意还过得去，毕竟一向来的客户都是为了邮票、钞票等特定物品而来，因此暂时没有离开或出售店面的打算。

想卖收购行动已暂停

三楼AVS运动商店店主王福炎指出，打造The Top是非常好的振兴计划，惟人流是直接前往The Top，因此人流再多，对垫楼商家也无济于事。

他说，1986年他以每平方尺500令吉的价格买下店铺单位，之前槟州发展机构（PDC）出价每平方尺300多令吉收购，现在他想卖，不过，现在收购行动已经暂停。

光大店商公会无人管

三楼友谊峇迪屋老板（70岁）感慨，1985年开店时人潮可说不断，可是现今唯有要找手工峇迪的人，才会到其店里来。他也说，虽然生意不佳，但PDC早前出价太低，因此未曾考虑出售。

另外，他说，有公会就有代表，他举例，卖鱼的有鱼商公会，卖菜的有菜商公会，虽然光大有店商公会（KMA），不过目前却好像没有人在管理，让他直呼没有公会最惨！

改做特制鞋继续生存

二楼香港皮革中心老板黄庆南于2000年租下其店铺时，经营的是门市生意，后来随着客流量的流失，而改做亲手制作的特制鞋子，才得以让生意继续生存。

他说，如果销售量与17年前相比，确实下跌了至少50%，目前该店的客户都是特地为订制鞋子而来，比如特制舞鞋等。

空置店面可改造出租

垫楼底层的金碹玉器行、代理公司等店面的生意受到的影响较小。

广达金碹玉器珠宝中心老板郑凤岐指出，虽然槟城人口大转移，光大的客流量大大减少，但是没有对该店造成太大的影响。该店有10至20%的客户是回流客，而其余的都是新客户。

针对光大目前所面对的挑战，他建议将空置的店面改为设备齐全的会议室，并出租予需要空间进行会议或活动的人。

【新闻背景】

摩天大楼兴建时 光大垫楼已营业

光大耸入云霄，是槟城最高的摩天大楼。当年光大摩天大楼还在兴建时，光大垫楼（Podium）便已开始投入营业，更是当时最旺的商场。

不过，经历了1997年亚洲金融风暴，再加上面对越来越多购物广场的强烈竞争，这栋曾在1980年代成为北马最旺商场、让槟州子民最引以为傲的光大大厦也顺势变得一片死气沉沉、人客稀少，垫楼商店一间接一间关门大吉，渐渐被遗忘。若非有公务要办，想必人们也不会踏足光大；年轻人要逛街，也不会选择到光大，因此光大甚至一度沦落为“外劳的广场”。

为此，前朝及现任槟州政府多次探讨如何重振光大垫楼昔日光辉。2016年1月，光大增加了3层假楼，变成了68楼；12月，耗资2亿令吉打造的光大The Top（光大5楼）正式开幕，这个号称“全马最大的室内主题乐园”的新卖点包括侏罗纪研究中心、槟城圆顶科学馆、7D戏院、5D海洋探索、68楼“彩虹步道”、各种美食餐厅等等，将光大蜕变成为大人小孩都喜爱的新去处。