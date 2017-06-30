2天内筹获50%医费 钱益祥感恩善心人相助 北马新闻

（槟城30日讯）“鼻咽癌末期病患钱益祥求助”新闻获读者及善心人士的关注，在短短两天内，本报已筹获逾10万令吉的善款，目前距离20万令吉目标还剩下50%。

这位不幸患上鼻咽癌末期的26岁大学生钱益祥，意志力顽强，其新闻于周四刊登后，获得许多善心人士及读者的关注及感动，纷纷慷慨解囊捐款。对于《光华日报》“好人好事”已成功筹获50%医药费的消息，钱益祥在受访时表示感恩及感动。

他对于在短时间内可以完成50%筹款确实很开心，而他不敢想筹款是否会达到目标，但无论筹到多少捐款，他认为都是善心人士的帮忙及付出，他对此感到人间处处有温情。原本他于7月4日得到中央医院去化疗，但是基于病况紧急，因此目前他已在处理前往中国广州的签证，预计会在两周后前往广州复大肿瘤医院检查及治疗。

钱益祥在2015年6月被证实患上第四期鼻咽癌，癌症已经扩散到淋巴及肺部，期间做了9次化疗及35次电疗，本报《好人好事》早前也为他筹获10万令吉医药费。然而，1年之后死神又来敲门，他的右额头突然长了一个硬块，证实他的癌细胞扩散及病况恶化。

医生估计他只剩下3个月生命，但是他顽强求生意志力与死神赛跑，希望再次通过《好人好事》筹到20万令吉到广州复大肿瘤医院就医。

有意捐助钱益祥医药费的社会热心人士，可在办公时间，周一至周五，早上9时至下午6时（1时至2时为午休时间）将义款交到《光华日报》总社“好人好事”义款部或各地办事处，交由本报代收，或者将义款直接汇入“好人好事”户头Kwong Wah Yit Poh Press Berhad户头；CIMB银行户头号码:8004320381或OCBC银行户头号码:730-109307-2。

汇款后须将收据传真到总社义款部04-2617724(9am-6pm)，电邮至donation@kwongwah.com.my，注明转账者英文姓名（Chee Yik Seang），同时附上捐款者姓名，电话，地址，捐款对象及款项。

如果是支票捐款，请在支票或WANG POS方式邮寄到“光华日报”义款部，请注明:KWONG WAH YIT POH PRESS BHD CHARITY FUND，地址:19,Lebuh Presgrave ,10300,Pulau Pinang。