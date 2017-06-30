搭的士4公里要60元 女郎脸书诉不快经验（附视频） 国内新闻

（吉隆坡30日讯）的士行驶4公里车程，车资竟要60令吉！

两名印尼籍女郎日前搭乘的士，从首都吉隆坡中环车站搭乘的士到半山芭中环车站（旧称富都车站），双方谈妥原先只要4令吉，讵料上车后竟被要求以每公里4令吉来计算，最终缴付60令吉。

其中一名女郎迪斯蒂于星期三傍晚，在脸书留言叙述经过，并上传一张手机召车服务“Grab Car”的截图，注明从出发地点抵达目的地仅花费6令吉而已。

当她们发现司机没有启动跳表时，反遭对方出言羞辱她们。最后，当她们在当抵达目的地后，这名印裔的士司机更向她们征收60令吉车资。

她也把以手机录成双方对话过程的短片，以及的士的照片上传脸书。

迄今超过4000人分享她的帖文，网友也议论纷纷，有者更劝女事主向当局作出投诉。

另一方面，根据甲洞德士司机公会一名发言人透露，一般上4公里的车程，搭乘的士的费用是介于15到20令吉。

发言人说，不过，他不清楚当时的士是否绕远路、或当时是否塞车等。

他认为，若搭客发现不妥，如发现司机没使用跳表，可马上要求下车。他也建议有关搭客可向陆路公共交通委员会（SPAD）投诉。